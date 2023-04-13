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Sadio Mane kadro dışı bırakıldı

Bayern Münih, Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin "hatalı davranış" sergilediği gerekçesiyle Hoffenheim ile oynanacak karşılaşma öncesi kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 17:36
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Münih'te Mane şoku

Sadio Mane kadro dışı bırakıldı
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Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Bundesliga'nın 28. haftasında 15 Nisan Cumartesi günü Hoffenheim ile oynanacak karşılaşmada 31 yaşındaki Sadio Mane'nin kadroda yer almayacağı belirtildi.

Bunun sebebinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile oynadığı karşılaşmadan sonra Mane'nin hatalı davranışı olduğunun aktarıldığı açıklamada, deneyimli futbolcuya ayrıca para cezası verileceği kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Manchester City'ye 3-0 yenildiği çeyrek final ilk maçının ardından soyunma odasında Mane ile takım arkadaşı Leroy Sane arasında tartışma yaşandı.

Bild gazetesinin haberinde, Mane'nin tartışma sırasında Alman milli futbolcu Sane'nin yüzüne vurduğu ileri sürüldü.

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