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T.C. Münster Başkonsolosluğu personel alacak

Devlet personel alım ilanına göre; Almanya'da T.C. Münster Başkonsolosluğu’nda münhal bulunan sözleşmeli sekreter olmak üzere 1 kişi sınav yoluyla alınacaktır.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 12:47
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Münster Başkonsolosluğu personel alım ilanı verdi

T.C. Münster Başkonsolosluğu personel alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; T.C. Münster Başkonsolosluğu’nda münhal bulunan  sözleşmeli sekreter olmak üzere 1 kişi sınav yoluyla alınacaktır.

Başvurular 12 Kasım 2022 Cumartesi TSİ 10:00 ile 28 Kasım 2022 Pazartesi TSİ 23:59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır. 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak (Almanya’da lise düzeyinde mezuniyet için Abitur veya Fachabitur vb. tamamlamış olmak),
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş
olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu
raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,
9. Bilgisayar kullanabilmek.

BAŞVURU BELGELER
1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer
verilmelidir.),
2. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları
(Kariyer Kapısı Platformu’na tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),
3. Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,
4. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (yurt dışındaki okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” bölümündeki “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.),
5. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği kalmadığına dair belge,
6. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf, söz konusu belgelerden e-Devlet sisteminden temin edilemeyenlerin aday tarafından sisteme (Kariyer Kapısı Platformu’na) yüklenmesi gerekmektedir.

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