Munzur'da kaybolan 3 genç için baraj gölü boşaltılıyor

Bayram tatilinde Diyarbakır'dan Dersim Ovacık'a giderek 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ı (21) taşıyan otomobil, 21 Nisan'da Aşağı Torunoba mevkiinde kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

Olayın hemen ardından başlatılan çalışmada araç bulunurken, kayıp gençleri arama çalışması ise devam ediyor.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, arama çalışmalarında yaklaşık 1200 personelin görev yaptığı belirtildi.

Valilik, "Kayıp olan vatandaşlarımız için devam eden arama kurtarma çalışmalarına fayda sağlaması amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nün kapakları açılarak su tahliyesi yapılmaya başlanmıştır. Bu sebeple baraj gölünün mansabında kalan köy ve yerleşim yerlerinde su kenarlarından uzak durulması, hayvan otlatılmaması ve çiftçilik yapılmaması önem arz etmektedir." uyarısı yaptı.