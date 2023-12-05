Murat Bardakçı: Birinci Dünya Savaşı'nda Araplar Türkleri (karınlarını deşerek) katletmiştir

Murat Bardakçı, bir izleyicisinin ‘tarihi saptırmayın’ mesajına “Gerçek gerçektir. Araplar tarafından Türklere karşı bir katliam yapılmıştır.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Murat Bardakçı: Birinci Dünya Savaşı'nda Araplar Türkleri (karınlarını deşerek) katletmiştir

Murat Bardakçı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Tarihin Arka Odası’ isimli programda bir izleyiciden gelen mesaj Bardakçı’yı kızdırdı.

Murat Bardakçı, programı esnasında bir izleyicisinden gelen “Lütfen tarihi saptırmayın. Bazıları Araplaşma korkusuyla Arapları yıllardır arkamızdan vurdu diye bir genelleme yaparak bu milletin Müslümanlıktan kopması için propaganda yapıldı.” mesajına tepki gösterdi.

"ARAPLAR TÜRKLERE KARŞI KATLİAM YAPTI"

Bardakçı izleyiciden gelen mesaja, “Şam Hastanesi’nde karınları deşilen askerlerimizin, yok siz böyle kardeşlikti şuydu buydu derken kemiklerinin sızlamasını bırakın, sağdan sola kemikleri çatır çatır dönüyor kemikleri kaldıysa. Belki kulaklarınızı verin o kemik çatırdılarını duyarsınız. Bu mesajı yolladıktan sonra bana. Gerçek gerçektir. Türklere karşı bir katliam yapılmıştır. Araplar tarafından" ifadeleriyle cevap verdi.

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