Murat Boz'dan cinsellik itirafı. Cesurca açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Boz'dan cinsellik itirafı. Cesurca açıkladı
Ünlü pop sanatçısı Murat Boz'un cinsellik itirafı şaşırttı. YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Boz, kendisine sorulan cinsel hayattı hakkındaki soru karşısında terledi. Cevabı ise yok artık dedirtti.

Şarkıcılık hayatının yanında özel hayatı da merak edilen Murat Boz YouTube'da yayınlanan 'Melis İşiten ile Zaten Şov'a konuk oldu. Melis İşiten'in sorularını yanıtlayan Boz'un terleten cinsellik itirafını duyanlar çok şaşırdı.

ŞAŞIRTAN CİNSELLİK İTİRAFI

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Murat Boz'a birbirinden özel sorular yönelten Melis İşiten ünlü popçuya, "Halı sahada ve sekste on numarayım" ifadesine ne kadar katıldığını sordu.

Murat Boz soru karşısında önce terledi sonra, "Sekste her zaman on numara değilim. Halı sahada da her zaman on numara değilim." dedi.

Melis İşiten ise cevap karşısında "Ya zaten her zaman olamazsın Murat, bu genel geçer bir şey." dedi.

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Murat Boz ise, "Bu moddan moda değişir. Ama iyi olmak için çaba sarf ederim." diyerek yanıtladı.

Kahkaha ve gülüşmelerin havada uçuştuğu anlarda Murat Boz, "Popçuyum ama terliyorum yani" dedi. Daha sonra soruyu tekrar duymak isteyen Boz, aynı soruya "Hayır böyle bir şey yok." diyerek cevap verdi.

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