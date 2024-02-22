Murat Kurum: Depreme dayanıksız binaları yıkarak çocuklarımız için güzel bir gelecek hazırlıyoruz

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan’da düzenlenen 5 bin 500 Bağımsız Bölümün Kentsel Dönüşüm Kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni’ne katıldı. Kurum, burada açıklamalarda bulundu.

Kentsel Dönüşüm Projesi neticesinde eş zamanlı olarak Kartal, Bahçelievler, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Tuzla ilçelerinde yıkım yapılırken, Eyüpsultan, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Kartal, Zeytinburnu, Tuzla’da ise Temel Atma Töreni yapıldı.

Törende konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu hatırlatarak, "Biz geçmişte depremlerden dolayı çok acı tecrübeler yaşamış, nice acı hatıralar biriktirmiş bir milletiz. Tedbir alınmaz, ihmal edilirse, neler olacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Şu anda İstanbul’da 7,5 milyon ev ve işyeri var. Bunların 1,5 milyonu sağlıksız durumda. 600 bin konutun acilen, yani bir dakika bile beklemeden dönüştürülmesi gerekiyor. Biz İstanbul’umuzda bu gerçeği görerek, milletimize daima hatırlatarak çalışıyoruz. Bu yüzden sizlere, annelerimize, çocuklarımıza Afetlere Dirençli bir İstanbul vaat ediyoruz. Biliyorsunuz yaklaşık iki hafta önce yine böyle bir programda Tuzla’mızda binlerce yuvamızın temellerini atmıştık. Yine yüzlerce riskli yapıyı davulla zurnayla büyük bir coşku içerisinde yıkmıştık. Bugün de yine aynı amaç için buradayız." dedi.

"BİRÇOK FARKLI NOKTADA YENİ YUVALARIMIZIN İLK HARCINI DÖKÜYORUZ"

5 bin 500 bağımsız bölümden oluşan Kentsel Dönüşüm Projemizi başlattıklarına değinen Kurum, "Deprem gerçeği olan İstanbul’da şuan ki İBB yönetiminin koca 5 yılda yaptığı konut sayısıdır. Bu bizim sadece Eyüpsultan’da temel attığımız, yıkımını başlattığımız kentsel dönüşüm sayısına denk. Bugün Eyüp’ten Bağcılar’a, Gaziosmanpaşa’dan Kartal’a, Küçükçekmece’den Tuzla’ya kadar birçok farklı noktada yeni yuvalarımızın ilk harcını döküyoruz. Yine Kadıköy, Üsküdar, Şişli ve Bahçelievler’de depreme dayanıksız binaları yıkarak çocuklarımız için güzel bir gelecek hazırlıyoruz” diye konuştu.

"TÜM BİLİM İNSANLARI ÇÖZÜMÜN DÖNÜŞÜMDE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Kurum, İmamoğlu’nun ‘650 bin konut olmasa da olur’ şeklinde konuşmasına da tepki gösterdi. Murat Kurum, “Tüm bu çalışmalarımızda tek bir gayemiz var. Biz bu şehri sağlam temeller üzerinde geleceğe taşımak istiyoruz. Peki, CHP’li mevcut yönetim ne yapıyor? Temel atmama töreni yapıyor. Tabi biliyor ki, bir yerde bir temel atsa, o işin sonunu getiremeyecek. Üstelik sadece temel atmamakla kalmıyorlar. Yapılana, yapılmak istenilene de engel olmak için garip garip açıklamalar yapıyorlar. Biz “650 bin konutu acilen dönüştüreceğiz” diyoruz. 1 Nisan’da görevi bırakacak mevcut CHP’li Başkan adayı ne diyor? ‘650 bin konut olmasa da olur’ diyor. Hani siz bilime kulak veriyordunuz. Bugün istisnasız tüm bilim insanları çözümünün deprem dönüşümde olduğunu söylüyor. Tüm ilmi araştırmalar, acilen dönüşüm diyor. Bunların vaktiyle yaptıkları çalıştaylarda fikir aldıkları danışman hocaları bile İstanbul’da 600 bin konutun acilen dönüşmesi gerektiğini ifade ediyor. Bunlara kalsa, İstanbul’un kentsel dönüşüme ihtiyacı yoktur. Bunlara kalsa şu anda yaptığımız bu dönüşüm projelerine bile gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

"31 MART AKŞAMI İSTANBUL’UN TARİHİ DÖNÜŞÜMÜ SÜRATLE BAŞLAYACAK"

Nerede bir dönüşümü durdurma dilekçesi varsa, altında muhakkak CHP’nin imzası vardır diyen Kurum, “Biz hep dönüşüm tarafında, yapım tarafında olduk. Onlar ise daima kentsel dönüşümü durduran tarafta oldular. Biz daima milletimizin rızasıyla yuva kuran, millete yeni bir kapı açan tarafta olduk. Onlarsa İstanbul’un dönüşümünü durdurmak için ellerinde dilekçelerle mahkeme kapılarında oldular. İnanın nerede bir dönüşümü durdurma dilekçesi varsa, altında muhakkak CHP’nin imzası vardır. İstanbullular CHP’li İBB adayı Ekrem beye depremle ilgili şu 6 soruyu soruyorlar? İstanbul’da 115 bin konut sözü verip yapmayanlar siz değil misiniz? İBB’nin deprem bütçesini düşürüp, o bütçeyi reklama, algıya harcayanlar siz değil misiniz? Esenler’de yaptığımız 60 bin konutluk akıllı şehir uygulamasında kentsel dönüşümünü engellemek için 9 ayrı dava açanlar siz değil misiniz? CHP’li İBB yönetimi değil mi, sözde çevrecileri, maskeli doğaseverleri yanına alıp kentsel dönüşüme karşı bin 500’den fazla dava açanlar? İBB başkanı değil mi, deprem konusu görüşülürken İBB meclise gitmeyip, CHP’nin genel başkanlığı için 50 günde 200 toplantı yapan? İşte 5 yıl boyunca süren tüm bu durdurma girişimleri, tüm bu ihmalkârlık, yeni yuvasını umutla bekleyen annelerimizin, sağlıksız evlerde yaşayan yavrularımızın gözleri önünde oluyor. Onlar ne yaparsa yapsınlar, kent uzlaşısı adı altında hangi uzlaşı ve ittifak arayışı içerisinde olursa olsunlar biz annelerimize ve yavrularımıza söz veriyoruz. İstanbullular yapanlarla duranları, liyakatli adamlarla, beceriksizleri birbirinden ayıracak ve bunu 31 Mart’ta bayram havasında sandıkları patlatarak gösterecektir. 31 Mart akşamı İstanbul’un tarihi dönüşümü süratle başlayacak” açıklamasında bulundu.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin kentsel dönüşüm projeleri hakkında eleştirisi hakkında şu sözleri söyledi:

“Şu anda 10’a yakın ilçemizde temeli atılan, yıkımı yapılan bu projelerimizi ilk açıkladığımızda “Bunların hepsi seçim vaadi” demişlerdi. Ogün biz yarısı bizden kampanyasını açıkladığımızda da aynı anlayışta olanlar bunlar seçim projesi dediler. Hani seçim projesiydi? Hani yapılmayacaktı? Temellerini atıyoruz, milletimizle el ele, gönül gönüle de bu konutları 22 yıldır olduğu gibi tamamlayacağız. Görmeyen gözler, duymayan kulaklar bugün bu mutlulukları görmüyorlar mı? Bu temeller sevginin ve geleceğimizin temelleridir. İstanbul’u, Eyüpsultan’ımızı afetlere karşı dirençli hâle getireceğiz. Bakanlığımızın Yarısı Bizden kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzu da, Yarısı Büyükşehirden diyerek 650 bin yeni yuvayı da İstanbullu hemşerilerimize kazandıracağız. Bakanlığımızla, belediyelerimizle, özel sektörümüzle birlikte İstanbul’umuzda tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hâle getireceğiz. En sonunda da milletimizin, İstanbulluların hayır dualarını alacağız”