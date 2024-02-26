Depremde Kahramanmaraş’ta kaybolan çocuğun cenazesi Elazığ’da bulundu

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde yıkılan Ebrar Sitesi’nde, Kılınç ailesinin en küçük üyesi Alya Kılınç’a yaklaşık bir yıldır ulaşılamıyordu.

Elbistan’daki Ebrar Sitesi Z Blok’ta yaşayan Piyade Uzman Çavuş Serdar Kılınç, eşi ve 5 yaşındaki büyük kızları Azra’da yaşanan deprem faciasında hayatını kaybetmişti. Üç kişinin cenazesi depremin ardından defnedilirken, 2,5 yaşındaki Alya Kılınç’ın cenazesi bulunamamıştı.

Aile, üç gün önce gelen haberle hayatının şokunu yaşadı. Cenazenin Elazığ’da bulunduğu ortaya çıktı. Kayıp Alya Kılınç’ın cenazesinin, aynı binada oturan ve hayatını kaybeden başka bir aile tarafından yanlışlıkla alındığı ortaya çıktı. DNA eşleşmesi sonucunda savcılığa giden Alya Kılınç’ın halası Fatma Kılınç, yaşananları anlattı.

CENAZELER KARIŞMIŞ

Ayla Kılınç’ın depremden 10 gün sonra kardeşiyle beraber çıkarıldığını söyleyen Kılınç, “Kardeşimgil aynı gün içinde çıkıyor cenazeleri üniversite hastanesinde 3 gün orada morgda bekletiliyor. Oradan Elazığlı bir aile, o aile de benim kardeşimle birlikte Ebrar Sitesi Z Blok’ta oturan bir aile. Onlar da tüm ailesini kaybetmişler, yeğenimi alıyorlar ve Elazığ’da defnediyorlar” ifadelerini kullandı.

Yeğeni Ayla Kılınç’ı DNA eşleşmesiyle bulduklarını söyleyen Fatma Kılınç, DNA testi sürecinde sürekli savcılıkla görüştüklerini haftada bir kere gidip geldiklerini daha sonra savcılık tarafından arandıklarını, “Galiba bulundu” diyerek savcılığa çağırıldıklarını söyledi.

“8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU 2,5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA NASIL KARIŞTIRIYORSUNUZ?”

Ayla Kılınç’ın bulunacağına dair ümitlerine kaybettiklerini ifade eden Fatma Kılınç, “Ya molozlar arasında gitti ya da biri götürdüyse zaten imkanı yok bulamayız demiştik. Denildiği gibi de biri götürmüş. Orada garip olan şu ki, Elazığlı ailenin ölen çocuğu 8 yaşında, bayağı büyük bir çocuk. Benim yeğenim ise 2,5 yaşında, küçük, minyon tipli bir çocuktu. Nasıl karıştırıyorsunuz, nasıl alıp götürüyorsunuz? Yani öyle karışıklıklar olmuş ki, öbür kayıplar da böyle gittiyse vah diyorum ben” ifadelerini kullandı.

CENAZELER DEĞİŞTİRİLDİ, BİR KEZ DAHA DEFNEDİLDİ

Kılınç, karışıklığın anlaşılmasından sonra Yılmaz ailesinin Kahramanmaraş’ta kimsesizler mezarlığına defnedilen çocuklarının cenazesinin Elazığ’a gönderildiğini, Alya’nın cenazesinin ise Elazığ’da defnedildiği yerden çıkartılıp Elbistan’a getirildiğini söyledi.