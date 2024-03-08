Murat Kurum: Girişimci kadınlara 100 bin TL hibe vereceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen "Kadınlar ile Buluşma" programında konuştu.

Kurum, böyle bir günde İstanbul'un vefakar ve fedakar kadınlarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.

Kurum, "1 Nisan'dan itibaren tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek, İstanbul'u büyütecek kadınları destekleyeceğiz. Belediyemizden başlamak üzere İstanbul'un her yerinde kadın istihdamını süratle artıracağız." dedi.

Kurum, bir yere kadın eli değmişse oranın çok daha güzel ve huzurlu olduğunu dile getirerek, "Bunun en güzel ispatlarından biri de hiç şüphesiz İstanbul'dur. Bu şehri kadınların nasıl imar ettiğini, ilmek ilmek dokuduğunu, dantel gibi ördüğünü görürsünüz. İstanbul'umuzun siluetinde Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve 3. Ahmet kadar Hürrem Sultan'ın, Haseki Sultan'ın ve Bezmialem Valide Sultan'ın eserleri de yer alır." diye konuştu.

"İstanbul'un en büyük gücü, kadınları ve aileleridir" diyen Kurum, şöyle devam etti:

"İşte bu yüzden biz de 'Aile dostu belediyecilik' diyoruz, 'Ailenin ve Kadınların İstanbul'u' diyoruz. 1 Nisan'dan itibaren tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek, İstanbul'u büyütecek kadınları destekleyeceğiz. Belediyemizden başlamak üzere İstanbul'un her yerinde kadın istihdamını süratle artıracağız. İşlerini büyütmek istediklerinde, pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda doğrudan desteklerimiz hazır. Ürettikleri el emeklerini, alım garantili e-ticaret ve pazar yeri uygulamalarımızla kazanca dönüştüreceğiz. 964 mahallemize, bir bölümü 7/24 esasıyla çalışacak yeni kreşler armağan edeceğiz."

Murat Kurum, annelere ve ailelere yönelik destek projelerini aktarmaya devam edeceklerini, artık ilk ve ortaöğretimdeki çocuklardan toplu ulaşımda tek bir kuruş bile almayacaklarını bildirdi.

"İlkokul çağındaki çocuklarımıza da öyle plansız programsız değil, sistematik ve düzenli bir şekilde beslenme desteği vereceğiz." diyen Kurum, 6 yaşına kadar çocuğu olan annelerin, yavruları yanlarında olsun olmasın toplu ulaşımdan tamamen ücretsiz faydalandıracaklarını söyledi.

"RAHMETLİ KADİR ABİMİZİN TEMELİ ATTIĞI METROLARA SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

Kurum, tüm devlet okullarının temizlik ve güvenlik hizmetlerini kendilerinin yapacağına dikkati çekerek, en çok kadınların yararlandığı İSMEK'i yeniden ele alacaklarını ifade etti.

İBB Başkan adayı Kurum, katıldığı bir programda "İstanbul'daki metroların temelini kendisinin attığını" iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin, "Rahmetli Kadir Abimizin temeli attığı metrolara sahip çıkmaya çalışanlar var. Siyasi kimliği aklının önüne geçmiş belediye başkanı, 'Bu işin temelini ben attım.' diyor. Görüntülerin olduğu, kendisinin de net bir şekilde bildiği bu işin temelini attım deyip orada emek hırsızlığı yapmak adına böyle pervasızca açıklamalar yapan, İstanbul'un sorunlarına odaklanmayan bir belediye başkanının bu söylemlerinden İstanbullular yoruldu." ifadesini kullandı.

31 MART'TA İSTANBUL'UN KADINLARI ÇOK GÜZEL BİR CEVAP VERECEK

İBB yönetiminin İstanbul halkına verdiği sözleri yerine getirmediğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'u bir basamak olarak görüp, İstanbul'un kaynaklarını CHP'nin kongrelerinde 'israfı bitirdik' söylemiyle tabelalara 175 milyon liralık reklam harcayanlara 31 Mart'ta İstanbul'un kadınları çok güzel bir cevap verecek. Maalesef ev hanımlarımızı bile siyasi tercihlerinden ötürü ayrıştıran bir zihniyetle karşı karşıyayız. İstanbul, bugün yaşanamaz, trafikte saatlerce çile çekilen, gideceğimiz yeri bildiğimiz ama ne zaman gideceğimizi bilmediğimiz bir şehir haline getirildi."