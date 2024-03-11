Murat Kurum 'Engelsiz Gönüller İftar Sofrası' programında konuştu. 'Uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz'

AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Engelsiz Gönüller İftar Sofrası" programında önemli açıklamalarda bulundu.

“YAŞAM ALANLARI ENGELLİLERE YÖNELİK TASARLANACAK”

Kentsel dönüşümün bir şehircilik vizyonu, şehri yeniden tasarlamak olduğunu ifade eden Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütürken yaşam alanlarını tamamen engellilere göre tasarlayacaklarını duyurdu.

“İSTANBUL’DA 10 YENİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ AÇILACAK”

Kurum, İstanbul'da 10 yeni engelsiz yaşam merkezi açacaklarını duyurarak, otizmliler için eğitim, bakım ve gelişim hizmetleri vereceklerini, 2 otizm merkezini Anadolu ve Avrupa yakalarında inşa edeceklerini söyledi.

“BİZ SİZLERE UĞRAŞTIRAN DEĞİL ULAŞTIRAN BİR İSTANBUL VADEDİYORUZ”

"Sizleri 'Risksiz İstanbul’un yanında 'Engelsiz İstanbul’a, 'Çilesiz İstanbul’a kavuşturacağız” diyen Kurum, “İstanbul’da yaşamak özellikle siz değerli kardeşlerimiz için artık çileye, eziyete dönüştü. Her gün görüyoruz. Kullandığınız asansörler çalışmıyor, otobüslerdeki, metrobüslerdeki engelli rampaları açılmıyor. Metrolardaki yürüyen merdivenler bakımsızlıktan dolayı çalışmıyor. Kaldırımlarda engelli kardeşlerimiz için ayrılan alanlar işgal edilmiş durumda. Bu yüzden biz sizlere uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. Gönlünüz rahat olsun. 1 Nisan'dan itibaren engelli kardeşlerimiz için 'Engelsiz Seferberlik' ilan edeceğiz” ifadelerini kullandı.