Murat Kurum: Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapacağız

Bahçelievler'deki Fetih Caddesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Murat Kurum, yağmura karşın meydandaki kalabalığa işaret ederek, 31 Mart’ta ne olacağını bilmek isteyenlerin gelip meydanın coşkusunu görmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut İBB yönetimine eleştirilerini dile getiren Murat Kurum, “100 bin konut vadettiler ancak 5 bin konut bile dönüştüremediler. Reklama ayırdıkları bütçe kadar depreme bütçe ayırmadılar. İşte bu anlayışa göre bizim 650 bin konut vaadimiz de yapılmaması gereken bir proje.” şeklinde konuştu.

100 BİN KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL KONUT

Kentsel dönüşümle ilgili detayları paylaşan Murat Kurum, şöyle devam etti:

"650 bin konutun 300 binini KİPTAŞ dönüştürecek. 250 binini, kolaylaştırıcı dönüşüm planımızla özel sektörümüz dönüştürecek ve ilk kez bir şey yapacağız. 100 bin kentsel dönüşüme özel konut inşa edeceğiz. Bu konutlar asla satılmayacak. Evleri kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla kiralayacağız.

İstanbullulara söz. Dirençli İstanbul hedefimizle bu şehirde tek bir riskli yapı kalmayınca kadar çalışacağız. Çünkü bizim derdimiz var. Biz, annelerimizin, evlatlarımızın, ailelerimizin evlerinde huzurla ve güvenle yaşamasını istiyoruz."

"İSTANBULLULARI ULAŞIM PROBLEMİNDEN TAMAMEN KURTARACAĞIZ"

İstanbul'un bir diğer önemli sorununun trafik çilesi ve ulaşım problemi olduğuna işaret eden Kurum, mevcut İBB yönetiminin geçen 5 yılda tek bir metro ihalesine çıkamadığını ve AKP döneminde temeli atılan metro hatlarına hafriyat döktüğünü iddia etti.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut yönetim trafiği çözmeye, depreme hazırlanmaya harcayacağı parayı reklama, siyasi ikbali uğruna parti dizaynlarına ayırmıştır. Hedefimiz, trafikte 65 dakika olan ortalama yolculuk süresini 39 dakikaya düşürmek.

Bu anlayışla mevcut 328 kilometre metro hattını 2029'a kadar iki katına, 650 kilometreye çıkaracağız. Yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüslerle sizleri, İstanbulluları trafik çilesinden, ulaşım probleminden tamamen kurtaracağız."

Bahçelievler için hazırladıkları projelere de değinen Kurum, İncirli-Sefaköy Metrosu'nu tamamlayacaklarını, Yenibosna-Sefaköy kavşağı, Ataköy Kavşak projeleriyle trafiği rahatlatacaklarını, Şirinevler'e yeni bir meydan ve zemin altı otoparkı kazandıracaklarını, Ayamama Deresi'ni yeşil bir koridor haline getireceklerini ve Yenibosna'ya fidanlık borsası kazandıracaklarını anlattı.

Mitinge, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AKP, MHP, BBP ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.