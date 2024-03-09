Murat Kurum. 'İstanbul bisiklet şehri olacak'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beykoz’da düzenlenen bisiklet etkinliğine katıldı.

Beykoz’da 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı"nı oluşturmak amacıyla rekor denemesi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve gençlerle birlikte bisiklet süren Kurum, daha sonra önemli açıklamalarda bulundu.

“BU REKORU TÜRK GENÇLİĞİ KIRDI SİZ KIRDINIZ”

Gözleri parlayan gençleri görünce aklına kendi gençliği geldiğini söyleyeb Kurum, her zaman gençlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını belirtti.

Kurum, bugün 1653 bisikletle gerçekleştirdikleri etkinlikle Türkiye'nin adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdıklarını söyleyerek,"Bu rekoru Türk gençliği kırdı, siz kırdınız. Buradaki tüm gençlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bisikletin artık bir ulaşım aracı olduğunu ifade eden Kurum, bisiklet yollarını 2028 yılına kadar 1000 kilometreye ardından 1500 kilometreye çıkaracaklarını ifade etti.

“İSTANBUL'UN HER YERİNDE BİSİKLET ARTIK ULAŞIM ARACI OLACAK”

İstanbul’un her yerinde bisikletin ulaşım aracı olacağını Kurum, "Nasıl burada Beykoz'da bisiklete biniyorsanız, huzur içerisinde, ormanın o güzel kokusuyla çiçeklerin, ağaçların kokusu içerisinde, huzurla vakit geçiriyorsanız İstanbul'un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak. Bisikletle birlikte evinizden çıkacaksınız, okulunuza, işinize gideceksiniz” ifadelerini kullandı.

Scooterler ve elektrikli araçlar için park yerleri yapılacağını söyleyen Kurum, "2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Bu hedef çok önemli çünkü eğer biz tedbirler almazsak İstanbul'umuz, ülkemiz yaşanamaz bir hale gelecek." ifadelerini kullandı.