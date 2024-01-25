Murat Kurum ihtiyaç sahibi emeklilere her ay 2500 lira vereceğini açıkladı. Bütün emekli AKP'liler ihtiyaç sahibi olacak

Cumhur İttifakının İBB adayı olan Murat Kurum 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için vaatlerini, İstanbul’da yaptıkları bir program ile açıkladı.

Birçok vaadin açıklandığı programda en çok dikkat çeken vaatlerden birisi de ihtiyaç sahibi olan emeklilere her yapılacak olan 2500 liralık yardım vaadi oldu.

Kurum, bu vaadini salonda bulunan basın mensupları ve vatandaşlara şu şekilde duyurdu:

“Hazır mıyız emekliler.. Merakla beklenen müjdemizi veriyoruz. İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kart’larına 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız.

Ve biz emeklilerimizin her anında hep yanlarında olacağız.”

MURAT KURUM'UN VAATLERİNDEN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE:

18 AYDA 100.00 KONUT SÖZÜ..

Kurum 39 ilçede toplamda 100 bin konut inşa edeceklerini ve bu 100.000 konutun 18 ayda biteceğini söyledi.

Yapılacak bu konutların satışa çıkarılmayacağını ve ihtiyaç sahibi ailelere uygun fiyatla kiraya vereceklerini ifade etti.

"TRAFİK SÜRESİ 64 DAKİKADAN 39 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Seçildikleri takdirde İstanbul’u yeniden eski günlerine kavuşturacak projeleri olduğunu belirten Kurum, önceliğinin İstanbul’daki ulaşım sorunu olduğuna dikkat çekti. 2029 yılında hedeflerinin karayolu payını yüzde 60’a çıkarmak olduğunu belirten Kurum, İstanbul’da ortalama ulaşım süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceklerini açıkladı. 10 yılın sonunda da İstanbul trafiğinin geri dönmemek üzere son bulacağını iddia etti.

“METROBÜS HATTI UZAYACAK”

Kurum, göreve geldikleri takdirde her yıl metrobüs filosuna 100 metrobüs ve 250 otobüs katacaklarını söyleyip, metrobüs hattının Silivri’ye kadar uzatacaklarını açıkladı.

İSPARK’A YÜZDE 25 İNDİRİM

Murat Kurum, İSPARK’ın durumunun ortada olduğunu belirtip sokakları otopark olmaktan kurtaracaklarını söyledi. İstanbul’a ilk 5 yılda üstü park altı otopark olacak şekilde otopark yapacaklarını ve 250 bin araçlık otopark yapacaklarını bildirdi.