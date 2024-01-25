Murat Kurum Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerini kopyaladı

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere iki aydan az bir süre kaldı. Belediye Başkan adayları seçim yarışı için start verdi.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde Seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı.

KURUM İMAMOĞLU’NUN 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE VERDİĞİ VAATLERİ KOPYALADI

Murat Kurum, mevcut İBB Başkanı ve CHP’nin yerel seçimlerdeki Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimlerindeki vaatlerini kopyaladı.

İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra uzun bir süre yapmak istediği projeler için iktidardan destek alamadı, verilmesi beklenen krediler aylarca bekletildi.

Bugün Murat Kurum’un vizyon toplantısında belirttiği depremle ilgili toplantıya Murat Kurum’un bakanlık yaptığı dönemde İmamoğlu çağırılmadı. Bilim insanlarının uyarmasına rağmen Kurum, depremi tetikleme ihtimali olan Kanal İstanbul Projesi’ni savunmaya devam etmişti.

İŞTE KURUM'UN VAATLERİ:

Murat Kurum İstanbul'da iki yakaya iki tünel projesi yaptıklarını İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceklerini İlk olarak Çayırbaşı, Ayazağı, Levazım ve Dolmabahçe olmak üzere tünel projesini yapacaklarını ve mesafenin 25,7 km uzaklığında olacağını söyledi.

"ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA SEYAHAT SÜRESİ YÜZDE 20 SEVİYELERİNE DÜŞÜRÜLECEK"

İstanbul trafiğini rahatlatacak iki büyük hamle daha yapacaklarını söyleyen Kurum, İstanbul trafiğini olumsuz etkileyen Esenler ve Harem otogarlarını taşıyacaklarını iki yakada 6 yeni lojistik merkezi kuracaklarını bu iki proje ile kent içi trafiğinde bulunan yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacaklarını söyledi. Kurum, planlı bir dağıtım modeliyle şehir içi ulaşımında seyahat süresini yüzde 20 seviyelerine düşüreceklerini söyledi.

"SİLİVRİ'YE METROBÜS GELİYOR"

Silivri'ye metrobüs geleceğini duyuran Kurum, Amaçlarının İstanbul'un her yerinde aynı hizmetlerini götürmek olduğunu ve şehir merkezindeki yoğunluğu da azaltmak olduğunu söyledi. Kurum, "D100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatacağız" ifadelerini kullandı.

'NÖBETÇİ KREŞ HİZMETİ VERİYORUZ'

Her mahalleye çocuklarımız için kreş hizmeti götüreceklerini duyuran Kurum, 7 gün 24 saat nöbetçi kreş hizmeti verileceğini açıkladı.

"BABALAR ÇOCUKLARIYLA TOPLU ULAŞIMI ÜCRETSİZ KULLANABİLECEK"

Kurum, "Şu an 0-4 yaş arası olan annelere verilen ücretsiz taşımayı değiştiriyoruz. Artık yaşı, 0-6 yaşa çıkarıyoruz. Babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

METRO HATTI UZAYACAK

Murat Kurum, İBB Başkanı seçilmesi halinde metro çalışmalarındaki hedeflerinden bahsetti.

Metrobüs filosuna her yıl 100 yeni araç ekleneceğini söyleyen Kurum, otobüs filosuna ise her yıl 250 yeni araç kazandırılacağını söyledi.

Metrobüse yeni hatlar ekleneceğini belirten Kurum, TÜYAP-Silivri metrobüs hattına kadar uzatılacağını söyledi.

ESENLER OTOGARI TAŞINACAK

Esenler Otogarı'nın taşınacağını söyleyen Kurum, Esenler otogarı Eyüp İhsaniye mahallesine; Harem otogarı da TEM Kurtköy Kavşağı yakınına taşınacağını söyledi.

Kurum, "Şehrin dışına, 6 yeni lojistik merkezi kurulacak. Bu projelerle şehir merkezine ağır vasıtaların girişi yeniden düzenlenerek trafik yükü azalacak" ifadelerini kullandı.