Murat Kurum bıçaklanan genç kıza güvenlik vaat etti. İçişleri Bakanlığı'nın partisinde olduğunu unuttu

Kaynak: DHA
Murat Kurum bıçaklanan genç kıza güvenlik vaat etti. İçişleri Bakanlığı'nın partisinde olduğunu unuttu
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum bıçaklı saldırıya uğradığını belirten bir vatandaşa güvenlik vaat etti. Kurum, "Sokakları güvenli hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına start verdi. Kurum bugün İstanbul’un Kağıthane ilçesini ziyaret etti.

Kurum, Kağıthane Meydanı’nda yürüyerek vatandaşlarla ve esnaflarla konuştu.

“HAYATIM BİTTİ, OKUL HAYATIM BİTTİ VE ADAM HALA YAKALANAMADI”

Ziyareti esnasında, yaklaşık bir ay önce sokakta kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını söyleyen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Zengin, Kurum’un yanına giderek saldırganın bir an önce yakalanmasını istedi. Zengin, yaşanan olayın üzerinden 36 gün geçtiğini, ne okula gidebildiğini, ne sokağa çıkabildiğini söyleyerek, “Hayatım bitti, okul hayatım bitti ve adam hala yakalanamadı” ifadelerini kullandı.

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“SOKAKLARIMIZI GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ”

20 yaşındaki Aslıhan Zengin, Kurum’a "Sizden tek ricam, destek olmanız” dedi. Kurum bunun üzerine genç kadına, Kaymakamın ve İlçe Emniyet Müdürünün durumu takip ettiğini ve yakın zamanda yakalanacağını söyledi.

“SOKAKLARIMIZI GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ”

Kurum konuşmasının devamında, “Takip ediyoruz, arkadaşlarımız süreci birebir takip ediyor, bizim yapabileceğimiz ne varsa her zaman yanınızdayız. Bizim İstanbul’da inşallah en önemli işlerimizden biri sizin huzurunuz ve güvenliğiniz. Bunun için tüm büyükşehir ekiplerimizle, emniyet birimlerimiz, ilçe belediyelerimizle gerekli mücadeleyi yapacağız. Gecenin 12’sinde de gecenin 2’sinde evinize huzur ve güvenle gireceksiniz. Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz ve bütün birimlerle uyum içerisinde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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