Murat Kurum: İki yakaya 122 kilometre tünel yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beyaz TV’deki Gündem Özel programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurum, İstanbul’un iki yakasına toplam 122 kilometre tünel inşa ederek trafik yükünü hafifleteceklerini yineledi. Kurum, “TÜYAP’tan binen vatandaşımız kesintisiz bir şekilde Boğaz’ı geçecek, Söğütlüçeşme’ye, Cevizli’ye gidecek. Silivri’ye metrobüs götüreceğiz. Trafikteki ulaşım süresini aşağı çekeceğiz" dedi.

"İKİ YAKAYA 122 KM TÜNEL YAPACAĞIZ"

Ortalama trafik süresinin 64 dakikaya geldiğine dikkat çeken Kurum, "Biz bunu 39 dakikaya düşüreceğiz. İki yakaya 122 km tünel yapacağız. Bunun 88 km’si Avrupa Yakası'na. Beykoz’dan Üsküdar’a 9 dakikada ulaşabilecek vatandaşımız. Biz bu tünellerle alternatif bir yol oluşturacağız. D-100’de yan yol düzenlemesi yapacağız. Artık trafik çile olmayacak. AK Parti’nin 22 yıllık siyaset anlayışı budur. 81 ile, vatandaşımızın dini, dili, ırkı bakmadan hizmet getirdik. Böylesi kutlu bir şehre gece gündüz çalışarak hizmet edersiniz. Artık kendisi tatile mi gider, işe başlama nasıl olurmuş, hizmet nasıl yapılırmış onu mu izler, kendi bilir” diye konuştu.

“HERKESİN OYUNA TALİBİZ"

Murat Kurum, Cumhur İttifakı’ndan ayrılarak 31 Mart’taki yerel seçimlere kendi adayıyla girme kararı alan Refah Partisi’nin seçmenine, “Herkesin oyuna talibiz. CHP’yi en iyi bilen Yeniden Refah Partili seçmenimizdir. Çektikleri eziyet orada. Sandığa gittiklerinde verdiği oyun kime yarayacağını düşüneceklerdir. CHP Belediyesi’ne mi, yoksa Rahmetli Erbakan Hoca’mızın rüyasını gerçekleştirecek iradeye mi destek verecekler? Bunu sandıkta düşüneceklerdir. Biz Yeniden Refah Partili seçmenimizin oyuna talibiz. Sandığa gittiklerinde oyları, Kur’an kursuna giden çocuklarımız için ‘Orta Çağ zihniyeti’ diyenleri mi destekleyecekler yoksa ülkeye katı sağlamak için çalışanlara mı yarayacak, bunu düşüneceklerdir. Ayasofya’nın zincirlerinin kırılmasını en çok Rahmetli Erbakan Hocamız isterdi. Ezanlar sonsuza kadar yankılansın istiyordu. Yoksa ‘müze olsun’ diyenlere mi destek olunacak? ‘Benim oyum nereye destek oluyor?’ diye düşüneceklerdir” diye seslendi.

"3 SENEDİR BİTMEK BİLMEYEN KALDIRIM ÇALIŞMALARI VAR"

Murat Kurum, İstanbul’un deprem ve trafik sorunun beka sorunu olduğunu işaret etti. Mevcut İBB yönetimini hedef alan Kurum, “Mesele İstanbul. Her medeniyetin dostça yaşama arzusunu devam ettirme. 3 senedir bitmek bilmeyen kaldırım çalışmaları var. Yerel seçim hizmet seçimi. Yerel seçimde İstanbul’un geleceğini uygulayacağız. Deprem bir beka sorunu değil midir? İstanbul’un ekonomisi beka sorunu değil midir? İstanbul’un kaynaklarının israf edilmesi bu ülkenin beka sorunu değil midir? Türkiye Yüzyılında şunun kararını vereceğiz; İstanbul lokomotif bir şehir mi olsun yoksa daha mı geri gitsin. Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. Bunların saltanatı 31 Mart’ta doğacak güneşle bitecek. Tüm seçmenlerimiz bunları düşünecek” şeklinde konuştu.

"10 BİN KADINIMIZA VE GENCİMİZİ SERMAYE DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Murat Kurum, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için kadınları ve gençleri destekleyeceklerini söyledi. Emeklilere de İBB bütçesinden her ay destek vereceklerini yineleyen Kurum, sosyal projelerini, “10 bin kadınımıza ve gencimizi sermaye desteği vereceğiz. İlk işini kuran gençlere 100 bin TL destek vereceğiz. Kendi işlerini kurup, kendileri üretebilecekler. E-ticaret üzerinden pazarlamalarına destek olacağız. 100 bin ailemizin ev ekonomisi güçlenecek. Kadın istihdamını artıracağız. 7/24 nöbetçi kreş hizmeti vereceğiz. Ulaşımda yüzde 40 indirim olacak. 0-6 yaş çocuk sahibi anne ve babalara ücretsiz ulaşım hakkı tanıyacağız. Üniversite öğrencilerine 10 bin TL eğitim desteği verilecek.

Sosyal yardımlar yapacağız ama gelirleri artırmak için bu adımları da atacağız. İSMEK’te çalışan, üretenlere saatlik ücret alacağız. İhtiyaç sahibi tüm ekmekli vatandaşlarımıza İBB olarak ayda 2 bin 500 TL ödeme yapacağız. İstanbul’da 3 tane büyük yaşlı ve engelli yaşam merkezi olacak” şeklinde anlattı.