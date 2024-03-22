Murat Kurum'dan İmamoğlu'na bütçe eleştirisi. ‘2 günlük konsere 550 milyon lira harcanmış’

Kaynak: İHA
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na bütçe eleştirisi. ‘2 günlük konsere 550 milyon lira harcanmış’
Tuzla’da tersane işçileriyle bir araya gelen AKP’nin İBB adayı Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada mevcut İBB adayı Ekrem İmamoğlu’na yüklendi.

Cumhur İttifakı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da tersane işçileriyle bir araya geldi. Murat Kurum, "Gerek trafik çilesini, gerek deprem riskini, gerek hane ekonomisini yükseltecek adımları şehrin, şehremini olarak, uyum içerisinde çalışarak yapacağız. Çekişerek, bahane üreterek, bahanelerin arkasına sığınarak değil, şehrin kaynaklarını şehre kullanarak, milletin parasını millete harcayarak ve milletiyle el ele tutup Türkiye Yüzyılı'nda, İstanbul'u lokomotif şehir yapacak anlayışla çalışacağız" diye konuştu.

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"2 GÜNLÜK KONSERE 550 MİLYON LİRA HARCANMIŞ"

Mevcut İBB yönetimine eleştiride bulunan Kurum, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Gerek trafik çilesini, gerek deprem riskini, gerek hane ekonomisini yükseltecek adımları şehrin, şehremini olarak, uyum içerisinde çalışarak yapacağız. Çekişerek, bahane üreterek, bahanelerin arkasına sığınarak değil şehrin kaynaklarını şehre kullanarak, milletin parasını millete harcayarak ve milletiyle el ele tutup Türkiye Yüzyılı'nda, İstanbul'u lokomotif şehir yapacak anlayışla çalışmak istiyorum.

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31 Mart'ta da sandığa gittiğinizde şu tercihi yapacaksınız; bir tarafta bu milletin geleceği için çalışanları, diğer tarafta da kendi geleceği için çalışanları göreceksiniz. Bu ülkede, bu şehirde deprem riski ortadan kalksın ve vatandaşımız başını yastığa koyduğunda, huzurla uyusun diyenlerle diğer tarafta koca 5 yılda, İstanbul'da 5 bin konutu dönüştüremeyenleri oylayacaksınız. Bu şehir de trafik çilesi bitsin, milletimiz evine huzurla, güvenle gitsin diyenleri ya da şu koca 5 yılda yapılan metro mesafesi 17.88 kilometre. Bunun dışında hiçbir iş yapılmamış.

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Ama İstanbul'un kaynağıyla, 2 günlük konsere 550 milyon lira harcanmış. İsrafı bitirdi deyip, 500 milyon lira tabelalara reklam verilmiş. Milletin parasıyla CHP dizayn edilmeye çalışılmış. İşte balya balya parayla bir İl binasını alamadıklarını bugün görüyoruz. Kendi gazetecileri ne diyor? 'Sen, bir İl binasını almaktan acizsin, bu şehri ve bu ülkeyi nasıl yöneteceksin' diyor. Burada net bir şekilde anlayış farkı var. Bir tarafta beceriksiz, liyakatsiz bir yönetim. Diğer tarafta da milleti için gece gündüz çalışanlar var. Bugün, bu tersanede istihdam varsa, bu tersanede gemi üretiliyor ve vardiyalı bir sistemde bu tersane çalışıyorsa ortaya koyulan vizyon sayesindedir. Sizlerin geleceği adına atılan adımlar sayesindedir.

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Bu ülke TCG Anadolu gemisini yapıp, tüm dünyaya meydan okuyorsa eğer buradaki işçi kardeşlerimiz sayesindedir. Biz eğer büyümek, gelişmek ve muasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorsak, bu anlayışla çalışmak zorundayız.

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