Murat Kurum 'İstanbulluların canı da malı da bize emanet'

Yerel seçime 20 gün kaldı. Herkesin merakla sandık sonuçlarını beklediği İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasındaki kıyasıya rekabet her geçen gün ivme kazanarak yoluna devam ediyor.

Kurum dün İstanbul’un en kalabalık ilçesi Esenyurt’ta vatandaşlar ile buluşarak bir miting gerçekleştirdi. Konuşmasında rakibi İmamoğlu’na eleştirilerde bulunan Kurum, şu sözleri sarf etti:

“Yok efendim 'Rakibimin dili sürçtü, ayak, baret.' dedi, şöyle oldu, böyle oldu... Yahu sen bareti, çizmeyi ne bilirsin? Baret, eser yaparken, yangında, depremde, selde milletine hizmet ederken takılır.

Sen afet bölgelerine değil tatil bölgelerine kaçtığın için baret nedir bilmezsin. Sen bareti anca o iş yapmadığın tabelalarda kafana takarsın, onlarla poz verirsin. Sen bareti görünce o tatilde 'Acaba bununla kayılır mı?' diye üstüne binersin.

Sen ne anlarsın işten, hizmetten. Baret senin gibi algıcıların değil eser yapanların işidir. 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak, İstanbulluların canı da malı da bize emanet olacak.

Deprem başta olmak üzere İstanbul'umuzu tüm doğal afetlere karşı koruyacağız. İstanbul'umuzu hep birlikte dirençli hale getireceğiz”