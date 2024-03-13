Murat Kurum'dan 'ocak yanmıyor' eleştirilerine yanıt

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

31 Mart'ta kaybeden kimsenin olmayacağını tüm İstanbul'un sevineceğini söyleyen Kurum, öğrenci evinde menemen pişirirken ocağın yanmadığı yönündeki eleştirilere, "Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum" diye yanıt verdi.

"OCAK YANMIYORDU" ELEŞTİRİSİNE CEVAP

Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

Söyleyebilecek eleştirebilecek bir şey bulamıyorlar, yok ocağın altı yanmadı... Sınıfta böyle şımarık çocuklar olur ya. Şımarık, laf ebesi denebilecek kişiler vardır. Orada biz gençlerle bir araya gelmişiz, hem onları dinliyoruz, hep beraber sahur yapıyoruz. Bununla mutlu olan yok, ocak yandı, yanmadı... Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum. Bunlar israfa alışmış ya, bütün ocakların yanması gerekiyor. Çok güzel de pişirdik yedik. Sandığa gidip gitmemek arasında kararsızlığı olan bir gencimiz vardı o gün orada, ben de ona şunu söyledim, "Siz bu ülkenin karar vericilerisiniz. Buradaki takdiriniz çok önemli. Gelecek sizin geleceğiniz. Kötü gidişata dur diyecek son nesil sizlersiniz." İkna ettim onu, bizden yana oyunu kullanacak.