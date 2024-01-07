Murat Kurum kimdir, nerelidir? AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum mu?

Murat Kurum, Türkiye’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yürüten, AK Parti’nin İstanbul milletvekili olan bir siyasetçi ve inşaat mühendisidir.

1976 yılında Ankara’nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelen Kurum, memur bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Annesi ev hanımı, babası ise inşaat mühendisi olan Kurum, ilkokul birinci sınıfı Konya’da, ikinci ve üçüncü sınıfları Mardin’de okudu.

Daha sonra ailesiyle birlikte Ankara’ya dönen Kurum, ilköğretimini Seyranbağları İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi ise Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı. Lise yıllarında basketbol oynamayı seven Kurum, üniversite sınavında baba mesleği olan inşaat mühendisliği bölümünü kazandı.

Selçuk Üniversitesi’nde eğitim gören Kurum, burada tanıştığı eşi Şengül Hanım ile 2000 yılında evlendi. Kurum, yüksek lisans eğitimini ise kentsel dönüşüm konusunda uzmanlaşarak yaptı. Murat Kurum, 1999 yılında üniversiteden mezun olduğu dönemde Türkiye, Marmara Depremi’yle büyük bir felaket yaşamıştı. Bu olay, Kurum’un mesleki hayatını da etkiledi. 1999-2005 yılları arasında Türkiye’nin değişik bölgelerinde, çok sayıda inşaat projesinde görev aldı.

2005 yılında ise Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) Uygulama Daire Başkanlığı’nda uzman olarak çalışmaya başladı. Bu tarihten itibaren kamu hizmetine giren Kurum, kariyerinde başarıyla ilerledi. TOKİ’de sırasıyla Uygulama Daire Başkan Yardımcılığı, Uygulama Daire Başkanlığı, İnşaat Daire Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevlerini yaptı. 2018 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı.

Aynı yıl AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi.