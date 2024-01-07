AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'u TOKİ mağdurları böyle protesto etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da saat 14:00’da düzenlenen toplantıda AKP’nin yerel seçimde yarışacak belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP’nin yerel seçimlerde yarışacak İstanbul adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

HEM EVLERİ TESLİM EDİLMEDİ HEM ÖDEMELERE ZAM GELDİ

TOKİ’nin 2019 yılında Murat Kurum'un Bakanlığını yaptığı dönemde başlattığı ‘100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi’ kapsamında hak sahibi olan ve 4 yıldır evleri teslim edilmeyen vatandaşlar, peşinat ve taksit ödemelerine yapılan zamlar sebebiyle mağdur oldukları gerekçesiyle AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem gerçekleştirmişti.

Kurum’un İBB adaylığı sonrası mağdur vatandaşların TOKİ mağdurları Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü önünde toplanarak AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum'u protesto ettiği görüntüler ortaya çıktı.

"MAĞDURLAR BURADA MURAT KURUM NEREDE?"

TOKİ mağduru vatandaşlar, "Mağdurlar burada Murat Kurum nerede?" sloganı atarak AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum'u protesto etti.

Murat Kurum’un İBB adaylığı sonrası ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.