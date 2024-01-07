Murat Kurum açıklandıktan sonra sahnede bu ses duyuldu. 'İstanbul'u bu beceriksizin elinden alacağız'

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
Murat Kurum açıklandıktan sonra sahnede bu ses duyuldu. 'İstanbul'u bu beceriksizin elinden alacağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haliç’te düzenlediği aday tanıtım toplantısında İBB başkan adayı olarak Murat Kurum ilan edildi. Kurum, Erdoğan ile sahnedeyken program sunucusu İmamoğlu’nu kastederek “Ve İstanbul’u bu beceriksizin elinden alacağız” sözlerini kullandı.

AKP’nin merakla beklenen İBB adayı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç’te düzenlenen Aday Tanıtım toplantısında açıklandı.

AKP’nin İBB adayı İstanbul Milletvekili Murat Kurum oldu.

Programın en sonunda açıklanan Murat Kurum ismi ile programın sonuna doğru gelinirken Erdoğan ve Murat Kurum’un sahnede katılımcıları selamladığı esnada ise program sunucusunun sözleri herkes tarafından duyuldu.

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Belediye Başkan adayları ve Erdoğan sahnede iken program sunucusu mevcut İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nu kastederek şu sözleri sarf etti:

“Ve İstanbul’u bu beceriksizin elinden alacağız”

Program sonuna doğru sunucunun bu sözleri mikrofon açıkken sarf edildi ve o anlar kameralara an be an yansıdı.

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