Murat Kurum açıklandıktan sonra sahnede bu ses duyuldu. 'İstanbul'u bu beceriksizin elinden alacağız'

AKP’nin merakla beklenen İBB adayı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç’te düzenlenen Aday Tanıtım toplantısında açıklandı.

AKP’nin İBB adayı İstanbul Milletvekili Murat Kurum oldu.

Programın en sonunda açıklanan Murat Kurum ismi ile programın sonuna doğru gelinirken Erdoğan ve Murat Kurum’un sahnede katılımcıları selamladığı esnada ise program sunucusunun sözleri herkes tarafından duyuldu.

Belediye Başkan adayları ve Erdoğan sahnede iken program sunucusu mevcut İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nu kastederek şu sözleri sarf etti:

“Ve İstanbul’u bu beceriksizin elinden alacağız”

Program sonuna doğru sunucunun bu sözleri mikrofon açıkken sarf edildi ve o anlar kameralara an be an yansıdı.