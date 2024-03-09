Murat Kurum: Kuyrukları bitireceğiz

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum: Kuyrukları bitireceğiz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler Mitingi’nde vatandaşlara hitap etti.

Kurum, metrobüs duraklarındaki kuyruk çilesine dikkat çekerek, “Metro ve otobüs duraklarında, üst geçitlerde her geçen gün film sahnelerini aratmayan bir manzarayla karşılaşıyoruz. Dün bir kez daha gördük. İstanbul’da araç trafiğini çözemedikleri gibi bu millete yaya trafiğini reva gördüler. 'Yürüyerek gidin biz yapamıyoruz bu işi' diyorlar. Ben Belediye Başkanı olsam, benim vatandaşım metrobüs durağında böyle bir çile çekse o koltukta 1 dakika oturmam. ” dedi.

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İstanbulluların 5 yıldır hizmetsiz bırakıldığını ve İstanbul'un kaynaklarının mevcut İBB yönetimi tarafından heba edildiğini sözlerine ekleyen Kurum, “Bu kafayla, bu hızla giderlerse vaat ettiklerini anca 100 yılda yaparlar. Deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidemediler. Reklamı sevdikleri kadar, reklama değer verdikleri kadar İstanbullu kardeşlerimize değer vermediler. Reklama ayırdıkları bütçe kadar, depreme bütçe ayırmadılar. Reklama deprem bütçesinin iki katını harcadılar.” şeklinde konuştu.

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İstanbul’da 5 yıldır fetret devri yaşandığını vurgulayan Murat Kurum, “Ama bugün bir bakıyorsunuz bu beceriksiz İBB yönetim hiçbir şey yapmadığı gibi hala İstanbul dışında her türlü gündemle meşgul oluyor. Oysa ki beş yıldır boş polemiklere ayırdığı vakti İstanbul’a ayırsaydı bugün; aslına yakışır bir İstanbul’da yaşıyor olabilirdik. Beş yıldır tatile ayırdığı vakti İstanbul’a ayırsaydı, bugün; daha güzel bir İstanbul’da yaşayabilirdik.” diyerek konuşmasını tamamladı.

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