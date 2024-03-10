Karadenizli gruptan Murat Kurum'a özel seçim şarkısı

Seçimlere sayılı günler kala seçim şarkıları da çalışmalar gibi hızla yayılmaya başladı.

Adaylara yeni seçim şarkıları yapılırken bu kez de İBB Başkan adayı Murat Kurum'a yeni bir şarkı yapıldı.

Yerel seçim öncesi sahaya inerek projelerini açıklayan Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum adına bu kez Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera şarkı yazıp besteledi. İmera'nın yeni seçim şarkısındaki "Tüm dertleri çözecek" sözleri dikkatlerde kaçmadı.

Murat Kurum için özel bestelenen şarkıda vaatlere yer verildi.

Murat Kurum şarkıya hazırlanan klibi resmi sosyal medya hesabından paylaşarak "Biraz da Karadeniz havası. Teşekkürler Grup İmera" yazdı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan videoda, Kurum'un vatandaşlarla samimi anlarına ve İstanbul'daki vatandaşlarla bir araya geldiği anlara yer verildi.

Murat Kurum'a yapılan yeni seçim şarkısının sözleri şu şekilde:

"Hazır mısın İstanbul

Murat Kurum geliyor

Hizmeti İstanbul’un yollarına seriyor

Sizlere dürüst yorum

İstanbul’da zor durum

Tüm dertleri çözecek

Geliyor Murat Kurum

İstanbul yaşadığın fetret devri bitecek

Gözlerin aydın olsun

Murat kurum gelecek

Sizlere dürüst yorum

İstanbul'da zor durum

Tüm dertleri çözecek

Geliyor Murat Kurum

Kültür sanat festival

İstanbul yaşayacak

Memleketlerin kalbi İstanbul'da atacak

Sizlere dürüst yorum

İstanbul'da zor durum

Tüm dertleri çözecek

Geliyor Murat Kurum

Sayısız proje ve kentsel dönüşüm ile

Yenilik getiriyor

İstanbul tüm derdini

Kurum'la bitiriyor."