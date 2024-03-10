Karadenizli gruptan Murat Kurum'a özel seçim şarkısı

Kaynak: Haber Merkezi
Karadenizli gruptan Murat Kurum'a özel seçim şarkısı
Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera İBB Başkanı adayı Murat Kurum'a yeni bir seçim şarkısı yaptı. Kurum, klibi sosyal medya hesabından "Biraz da Karadeniz havası" başlığıyla paylaştı.

Seçimlere sayılı günler kala seçim şarkıları da çalışmalar gibi hızla yayılmaya başladı.

Adaylara yeni seçim şarkıları yapılırken bu kez de İBB Başkan adayı Murat Kurum'a yeni bir şarkı yapıldı.

Yerel seçim öncesi sahaya inerek projelerini açıklayan Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum adına bu kez Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera şarkı yazıp besteledi. İmera'nın yeni seçim şarkısındaki "Tüm dertleri çözecek" sözleri dikkatlerde kaçmadı.

Murat Kurum için özel bestelenen şarkıda vaatlere yer verildi.

Murat Kurum şarkıya hazırlanan klibi resmi sosyal medya hesabından paylaşarak "Biraz da Karadeniz havası. Teşekkürler Grup İmera" yazdı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan videoda, Kurum'un vatandaşlarla samimi anlarına ve İstanbul'daki vatandaşlarla bir araya geldiği anlara yer verildi.

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Murat Kurum'a yapılan yeni seçim şarkısının sözleri şu şekilde:

"Hazır mısın İstanbul
Murat Kurum geliyor
Hizmeti İstanbul’un yollarına seriyor

Sizlere dürüst yorum
İstanbul’da zor durum
Tüm dertleri çözecek
Geliyor Murat Kurum

İstanbul yaşadığın fetret devri bitecek
Gözlerin aydın olsun
Murat kurum gelecek

Sizlere dürüst yorum
İstanbul'da zor durum
Tüm dertleri çözecek
Geliyor Murat Kurum

Kültür sanat festival
İstanbul yaşayacak
Memleketlerin kalbi İstanbul'da atacak

Sizlere dürüst yorum
İstanbul'da zor durum
Tüm dertleri çözecek
Geliyor Murat Kurum

Sayısız proje ve kentsel dönüşüm ile
Yenilik getiriyor
İstanbul tüm derdini
Kurum'la bitiriyor."

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