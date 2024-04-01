Murat Kurum teşekkür konuşması yaptı. "İstanbul için çalışmaya devam edeceğiz"

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum teşekkür konuşması yaptı. "İstanbul için çalışmaya devam edeceğiz"
Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, seçim sonuçları kesinleştikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile basın açıklaması düzenledi. Oy kullanan vatandaşlara teşekkür ederek söze başlayan Kurum, "Süreçte bize inanan, bizimle yol yürüyen arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok teşekkür ediyorum. Her vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Süreçte bize inanan, bizimle yol yürüyen arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz. Yarından itibaren yine milletimize gideceğiz. Seçilen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi tebrik ediyorum.

Seçimlerimizin İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum."

Kabaktepe: Kazananları tebrik ediyoruz

Osman Nuri Kabaktepe ise,

"Seçim sonuçları hayırlı olsun. Bu seçimde kazanacak tüm başkanları tebrik ediyoruz. İstanbul’a memleketimize hayırlı olsun."

diye konuştu.

Son Haberler
'4 muhtarlık kazandık'. Perinçek Vatan Partisi'nin seçim başarısını gururla açıkladı Gündem
'4 muhtarlık kazandık'. Perinçek Vatan Partisi'nin seçim başarısını gururla açıkladı
İki ekran yüzünün başkanlık mücadelesi. Biri güldü biri üzüldü Gündem
İki ekran yüzünün başkanlık mücadelesi. Biri güldü biri üzüldü
İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı 137’ye yükseldi Dünya
İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı 137’ye yükseldi
Filistin'de yeni hükümet Gazze'nin 'idaresi programıyla' yemin etti Dünya
Filistin'de yeni hükümet Gazze'nin 'idaresi programıyla' yemin etti
Sayım yapılan oylar güvenlik önlemleri altında ilçe seçim kurullarına götürüldü Gündem
Sayım yapılan oylar güvenlik önlemleri altında ilçe seçim kurullarına götürüldü
Ekrem İmamoğlu ceketini çıkardı kollarını sıvadı Saraçhane'de zafer konuşması yaptı Gündem
Ekrem İmamoğlu ceketini çıkardı kollarını sıvadı Saraçhane'de zafer konuşması yaptı
Bilecik'in Khaleesi'si ipi göğüsledi: Melek Mızrak Subaşı büyük farkla kazandı Gündem
Bilecik'in Khaleesi'si ipi göğüsledi: Melek Mızrak Subaşı büyük farkla kazandı