Murat Kurum teşekkür konuşması yaptı. "İstanbul için çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile basın açıklaması düzenledi. Oy kullanan vatandaşlara teşekkür ederek söze başlayan Kurum, "Süreçte bize inanan, bizimle yol yürüyen arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok teşekkür ediyorum. Her vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Süreçte bize inanan, bizimle yol yürüyen arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz. Yarından itibaren yine milletimize gideceğiz. Seçilen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi tebrik ediyorum.

Seçimlerimizin İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum."

Kabaktepe: Kazananları tebrik ediyoruz

Osman Nuri Kabaktepe ise,

"Seçim sonuçları hayırlı olsun. Bu seçimde kazanacak tüm başkanları tebrik ediyoruz. İstanbul’a memleketimize hayırlı olsun."

diye konuştu.