Murat Kurum Üsküdar'da konuştu: Biz söz verdik mi tutarız

Kaynak: AA / İHA
Murat Kurum Üsküdar'da konuştu: Biz söz verdik mi tutarız
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına Üsküdar’da devam etti. Bakanlık dönemindeki çalışmalarına değinen Kurum: “Biz söz verdik mi tutarız” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin yapılmasına artık sadece 1 hafta kaldı. 1 hafta sonra bugün milyonlarca vatandaş Belediyelerini hangi partinin, adayın yönetmek istediğini sandıklara atacağı zarf ile gösterecek. Milyonların yaşadığı İstanbul ise şüphesiz seçim sonucunun en merakla beklenen illeri arasında zirvede.

Ekrem İmamoğlu karşısında en güçlü rakip olan ve anketlerde sürekli başa baş şekilde yarışan İmamoğlu’nun rakibi Murat Kurum seçim çalışmalarına Üsküdar’da Kahramanmaraşlılar Sahur Buluşmasında devam ettirdi.

Olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, İstanbul için yüzlerce proje hazırladıklarını ifade etti. Olası İstanbul depremine yönelik açıklamalarda bulunan Kurum, kendilerinin söz vermesi halinde sözlerini tuttuklarını bakanlık dönemindeki çalışmalarına değinerek şu sözleri kullandı:

Geçmişte sözlerimizi tuttuk, bizim verdiğimiz söz onların verip de tutmadıkları, hatta hatırlamadıkları sözlere benzemez. Biz bir söz verdik mi tutarız, bu söz eser adamlarının, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür. İstanbul'un kaderini Kahramanmaraşlı kardeşlerimle birlikte belirleyeceğiz.

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