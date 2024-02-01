Murat Kurum’dan Erdoğan’ı kızdıracak Kanal İstanbul açıklaması. Bu kez cevap vermek zorunda kaldı

AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, gerçekleştirilen Güngören Kadın Buluşması’nın sonunda basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

Bir gazetecinin, "Dün akşam bir televizyon kanalında katıldığınız programda depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 130 bin olarak açıklamanız kafa karışıklığına neden oldu. Bu sayıyla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısını mı kast ediyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak son bir asırda Türkiye’de gerçekleşen depremlerde yaşamını yitiren vatandaşların sayısının 130 bine ulaştığını söyledi.

KANAL İSTANBUL YANITI

Murat Kurum, İBB Başkanı seçilirse Kanal İstanbul Projesi’nin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine yönelik soruya, bunların İstanbul’la ilgilenmeyenleri, İstanbul’un sorunlarına çözüm bulmayanların kurduğu senaryolar olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili, “ İlk günden beri ne dedik? İstanbul'un sorunlarıyla ilgileneceğiz, buna odaklanacağız dedik. 'Kanal İstanbul projesi İstanbul'a bir ihanettir' söylemiyle yine aynı senaryoları kurup, gündemi İstanbul olmayanların yapmış olduğu oyunlardır. Siyasi senaryolardır. Biz bu senaryoların farkındayız. İstanbullular bu senaryoların farkında.” İfadelerini kullanan Kurum, “İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. Bu senaryoyu kuranların aynaya bakmasını istiyoruz. Samimi olmadıklarını biliyoruz. Burada İstanbul'un sorunları neyse, acil, öncelikli işler, meseleler neyse biz buraya odaklanacağız." açıklamasını yaptı.

KANAL İSTANBUL'U PAS GEÇMİŞTİ

Murat Kurum, daha önce de Kanal İstanbul hakkındaki bir soruya, "İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak" yanıtını vermişti. Ayrıca Kurum, 'Sistem İstanbul' isimli projesinde de Kanal İstanbul hakkında tek kelime etmemişti.