Murat Kurum'dan kendisine çapsız diyen Özgür Özel'e yanıt

Kurum'dan kendisine 'çapsız' diyen Özel'e yanıt

Seçim propagandasında Gazze'ye ilişkin sözleri tepki çeken Kurum "Ekrem Bey’in karşısına da Murat Kurum diye bir çapsızı, bir istismarcıyı koymuşlar" diyerek Erdoğan'a çağrıda bulunan CHP liderine yanıt verdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Erdoğan'a "Kurum'u çek Pinokyo'yu aday göster" çağrısı yapıp "Ekrem Bey’in karşısına da Murat Kurum diye bir çapsızı, bir istismarcıyı koymuşlar" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.

Sultangazi mitinginde konuşan Kurum, dünkü Gazze açıklamaları üzerinden Özgür Özel'i ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kurum, şunları söyledi:

"DURUŞUN YOK"

"Gazze'ye dair hassasiyetimizi ifade ettiğimiz konuşmamız CHP'yi rahatsız etmiş. Benim şahsıma ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Bir de kalkmış bize çaptan bahsediyor. Özgür Efendi; Genel başkanının, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanınca kameralar karşısında timsah gözyaşları döken sensin. Sonra Genel Başkanını arkadan hançerleyen yine sensin. Koyun postuna girmiş kurt gibi gezen sensin.

Deprem üzerinden oraya geldiler kirli bir siyaseti yaptılar, kirli siyaseti üreten sensin. Şehit cenazesinde kahkaha atan sen. Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen sen. Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Özgür Efendi, senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Bana en son konuşacak kişi sensin.

"SEÇİMDEN SONRA KOLTUĞUNDAN OLACAK"

Bunlar neden bu kadar hırçınlar, neden rahatsızlar biliyor musunuz? Çünkü, bu yetersiz eş genel başkan; seçimden sonra koltuğundan olacak. Diğeri de o ilgisiz, bilgisiz, kibri aklının önüne geçmiş belediye başkanı var ya, o da bavullarını alıp o çok sevdiği tatil beldelerine gidecek. Bunların telaşı bu."