Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'Genel Başkanını arkadan hançerlemeye devam et'

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Türkiye’nin gözü kulağı İstanbul seçimlerine odaklandı. İstanbul Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu İstişare Toplantısında konuşan İBB adayı Murat Kurum, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert ifadeler ile yüklendi.

Kurum’un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İSTANBUL'UMUZUN 5 YILI ZİYAN EDİLMİŞTİR"

İstanbul'un iş bilmez ellerde ve beceriksiz yönetim altında çok zaman kaybettiğini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzun 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Sadece reklamla, algıyla, polemikle, bu koca 5 yıl geçmiştir. 'İsrafı bitirdik.' deyip o boy boy dizdikleri arabalardan daha fazlasını, bir türlü kime verdiklerini açıklayamadıkları o araçların 2 katını bugün şimdi hizmet aracı olarak kullandıklarını görüyoruz.

'İsrafı bitirdik.' deyip 175 milyon lira tabelalara reklam bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. İsrafı dibine kadar yaptıkları, 550 milyon lira para harcadıkları o konserleri görüyoruz. Yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada sırada belediyeye uğrayan başkan çıkmış dün yine 'Bir parmak eksilterek, el mi sallanır?' demiş. Hani bizim işaretimiz var ya, Rabia işaretimiz.

Üstüne tüm AK Parti'mizin seçmeniyle bu yetmezmiş gibi dalga geçip 'Allah size akıl fikir versin.' demiş. Bu nasıl bir kibirdir ya. Kibri emin olun, o aklının önüne geçmiş. Neyle dalga geçiyor, bizim işaretimizle dalga geçiyor.

Ne var bu işarette? Bu işarette tek bayrak, tek millet var, tek devlet var, tek vatan var. Bunu neyinden rahatsız oldun? Sen bizim birliğimizden, beraberliğimizden mi rahatsız oldun? Sen git o yabancı büyükelçilerle masada olmaya devam et.

Biz, sen istesen de sen istemesen de milletimizin masasında, milletimizle el ele kol kola yürümeye 22 yıldır olduğu gibi yine devam edeceğiz.”

KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖNDERMESİ

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden Ekrem İmamoğlu’na yüklenen Murat Kurum şunları söyledi:

“Sen git, 5 yıldır olduğu gibi yol yürüdüğün, 'liderim' dediğin o genel başkanını, il başkanını arkasından hançerlemeye devam et. Sen yine git, o İstanbul'un kaynaklarını, İstanbul'a değil kendi emellerin, kendi geleceğin için çarçur etmeye devam et ama sabret, 31 Mart'ta senin o eş genel başkanını da, seni de süresiz tatile yollayacak bu millet."