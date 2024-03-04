İBB Başkan adayı Kurum için ‘Sevdamız İstanbul’ klibi

Kaynak: AA
İBB Başkan adayı Kurum için ‘Sevdamız İstanbul’ klibi
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum için “Sevdamız İstanbul” başlıklı bir seçim kampanyası videosu hazırlandı. “Nisan gelecek, yüzler gülecek” sloganı altında, İstanbul’un sorunlarının çözüleceği mesajı veriliyor. Video, gece vakti siyah-beyaz İstanbul görüntüleriyle açılıyor.

Videoda, kırmızı karanfiller taşıyan ve bunları şehrin çeşitli yerlerine bırakan bir figür yer alıyor. Bu karanfiller, İstanbul’un sorunlarına getirilecek çözümleri simgeliyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin fonunda güneşin doğuşuyla, İstanbullular karanfilleri bulup yeni bir güne başlıyorlar.

Karanfillere dokunulduğunda, siyah-beyaz sahneler renk kazanıyor ve “Geliyoruz işte, halkın gücüyle” ifadeleri eşliğinde esnafın gülümsemesi görülüyor. Bir ev hanımı, kapısının önündeki karanfili alırken “Yapacak iş çok, başka İstanbul yok” sözleriyle, şehrin silüetini aydınlatan bir ışık hüzmesi yayılıyor.
“Sadece İstanbul sevdamız oldu” diyerek, parkta spor yapan bir genç, bank üzerindeki karanfili alıyor ve kasvetli İstanbul, yeşil ve aydınlık bir görünüme kavuşuyor.

Videoda, bir doktorun masasındaki kırmızı karanfil ve bir öğretmenin sınıfındaki eğitim sahneleriyle “Hakkıyla hizmet etmek andımız oldu” ifadesi duyuluyor.

31 Mart yerel seçimlerine atıfta bulunan videoda, parkta gitar çalan gençlerin mutluluğu ve bir ailenin yemek masasındaki karanfil ile “Bir muradı var bu şehrin, yüzler gülecek” mesajı veriliyor. Videonun sonunda, Murat Kurum’un “Dertlerin bittiği, yüzlerin güldüğü çilesiz bir İstanbul’u çok özlediniz, biliyorum. Umutla aşkla heyecanla hep birlikte el ele verip bu aziz şehri hak ettiği günlerine kavuşturacağız.” sözleriyle bitiyor ve “Nisan gelecek, yüzler gülecek” yazısı ekranda beliriyor.
Kampanya boyunca, İstanbul’un her tarafına “Nisan gelecek, yüzler gülecek” sloganlı billboardlar yerleştirildi ve şehrin 39 ilçesindeki 1 milyon ev ve iş yerine kırmızı karanfiller bırakıldı.

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