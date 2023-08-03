Murat Sancak ayrılığı açıkladı. Adana Demirspor ile son maçına çıkıyor

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak Gulbrandsen'in Cluj maçının ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

Murat Sancak ayrılığı açıkladı. Adana Demirspor ile son maçına çıkıyor

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak Romanya temsilcisi Cluj ile karşılaşacakları UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçı öncesi transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

İşte Murat Sancak’ın açıklamaları:

"Bugün mesela maçtan sonra Gulbrandsen bizden ayrılacak. Bir tane santrforla bir ay uğraştık, olmadı. Başka bir santrfor, bir stoper gelecek. Onyekuru'un gidişine bağlı belki bir sol kanat olacak"

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun başında Başakşehir'den kadroya katılan Gulbrandsen Adana Demirspor formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 5 asist kaydetti.

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