Murat Sancak başkanlığı bırakma nedenini açıkladı. Öyle şeyler söyledi ki herkes şoke olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Sancak başkanlığı bırakma nedenini açıkladı. Öyle şeyler söyledi ki herkes şoke olacak
Adana Demirspor'da başkanlığı bırakan Murat Sancak, nedenini anlatırken çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Editör: Oğuz Yörük

Adana Demirspor başkanlığını bırakan Murat Sancak, bunun nedenini sosyal medya hesabından açıkladı.

Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında başkanlığı devretmemin sebebini anlamayanlar olmuş. Anlayacakları dilden söyleyeyim. Tek seferde 365 gün, toplamda da 5 yılda 730 gün bulduğunda hak mahrumiyetine maruz kalınıyor. 2 yılda yasa çıktığı günden itibaren 372 gün oldu. Kalan 3 yılda hayli hayli alırdım 358 gün daha. Bu yüzden başkanlığı bıraktım.

Bu çetelerle, şebekelerle mücadele etmek en büyük hedefim olacak. İnsan hayatta bir kez ölür. Her gün ölünmez. Bunlar her hafta komaya sokuyor herkesi. Bu nedenle hodri meydan dedim. Önümüzdeki hafta resmi süreçler bitince görüşeceğiz. Ya bu sistemi yıkıp yenisini inşa etmeye yardımcı olacağım ya da en azından çeteleri kendilerine getirip ayıklanması gerekenlerin ayıklanması için yardımcı olmuş olacağım."

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