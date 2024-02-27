Beşiktaşlı Masuaku Galatasaray taraftarını çıldırttı. Derbi öncesi ortalık ayağa kalktı

Trendyol Süper Lig 28. Haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

3 Mart Pazar günü saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi Masuaku ortalığı bir anda ısıttı.

Bir sosyal medya hesabı Süper Lig hakemleri ve Mehmet Büyükekşi’nin yüzlerinin Galatasaray formasıyla montajlayarak paylaştı.

Arthur Masuaku’nun ise yapılan bu paylaşımı kendi hesabından beğendiği ortaya çıktı.

Beşiktaşlı yıldızın bu hareketi sonrası ayağa kalkan Galatasaraylı taraftarlar Felipe Melo’nun daha önce aynı sebepten ötürü ceza aldığını belirterek Masuaku’ya da aynı şekilde ceza verilmesini talep etti.