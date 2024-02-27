Beşiktaşlı Masuaku Galatasaray taraftarını çıldırttı. Derbi öncesi ortalık ayağa kalktı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaşlı Masuaku Galatasaray taraftarını çıldırttı. Derbi öncesi ortalık ayağa kalktı
Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Masuaku'nun hareketi gündem oldu.

Trendyol Süper Lig 28. Haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

3 Mart Pazar günü saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi Masuaku ortalığı bir anda ısıttı.

Bir sosyal medya hesabı Süper Lig hakemleri ve Mehmet Büyükekşi’nin yüzlerinin Galatasaray formasıyla montajlayarak paylaştı.

Arthur Masuaku’nun ise yapılan bu paylaşımı kendi hesabından beğendiği ortaya çıktı.

ghv8fnywoaaeswf.jpg

Beşiktaşlı yıldızın bu hareketi sonrası ayağa kalkan Galatasaraylı taraftarlar Felipe Melo’nun daha önce aynı sebepten ötürü ceza aldığını belirterek Masuaku’ya da aynı şekilde ceza verilmesini talep etti.

ekran-goruntusu-2024-02-27-154618.png

İlgili Haberler
Fenerbahçe maçı oynanmadan Ankaragücü'nde hakem isyanı
Galatasaray'da derbi öncesi sakatların durumu belli oldu
Galatasaray'da derbi öncesi sakatların durumu belli oldu
Ankaragücü Fenerbahçe maçını yayınlayacak kanal değişti
İşte Galatasaray ve Abdulkadir Bitigen gerçeği. 4 maçta 4 kez bunu yaptı
Murat Sancak başkanlığı bırakma nedenini açıkladı. Öyle şeyler söyledi ki herkes şoke olacak
Şenol Güneş yıkıldı
Galatasaray'ın maç günü değişti. TFF yeni fikstürü açıkladı
Son Haberler
CHP’li isimlerin türban tepkisi verdiği Nasuh Mahruki’den yanıt. ‘CHP şunu kaçırıyor aslı varken taklidini kimse almıyor’ Gündem
CHP’li isimlerin türban tepkisi verdiği Nasuh Mahruki’den yanıt. ‘CHP şunu kaçırıyor aslı varken taklidini kimse almıyor’
Takla atan minibüs hurdaya döndü: 3 ağır yaralı Yerel Haberler
Takla atan minibüs hurdaya döndü: 3 ağır yaralı
Erdal Beşikçioğlu tüm salona bakın ne ısmarladı! Oğuzhan Uğur dayanamayıp 'Bu para nereden geliyor?' diye sordu Siyaset
Erdal Beşikçioğlu tüm salona bakın ne ısmarladı! Oğuzhan Uğur dayanamayıp 'Bu para nereden geliyor?' diye sordu
ABD Hazinesi'nden Rusya'ya finansal akış uyarısı Ekonomi
ABD Hazinesi'nden Rusya'ya finansal akış uyarısı
Sırt bölgesine sürün. 1 saatte mucize etkilerini göreceksiniz Şifalı Bitkiler
Sırt bölgesine sürün. 1 saatte mucize etkilerini göreceksiniz
Futbolcular boykota başladı. Kulüp başkanı siyasi yardım istedi Spor
Futbolcular boykota başladı. Kulüp başkanı siyasi yardım istedi
Zencefil tüketin ateşli hastalıklardan kurtulun Şifalı Bitkiler
Zencefil tüketin ateşli hastalıklardan kurtulun