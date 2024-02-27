Fenerbahçe hezimeti Terim'in sonunu getirdi

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Fenerbahçe hezimeti Terim'in sonunu getirdi
Dişi Fatih Terim lakaplı Selen Erdem Fenerbahçe yenilgisinin ardından takımdan ayrıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Kulübü başantrenör Selen Erdem ile yollarını ayırdı.

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Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kıymetli hocamız Selen Erdem ile karşılıklı anlaşma sağlayarak sözleşmemizi feshetmiş bulunuyoruz Bugüne kadar verdikleri emekler için çok teşekkür eder, bundan sonraki hayatında da başarılı olmasını gönülden dileriz. Yollarımızın tekrar kesişmesi dileğiyle, kalbimizdeki yeri her zaman aynı olacaktır" denildi.

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Jest ve mimikleri ile “Dseişi Fatih Terim” lakabınıalan Selen Erdem’in başında bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Kulübü, son olarak Fenerbahçe’ye 62-85 mağlup oldu.

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