Murat Sancak Milli Takım'a neden stat vermediğini açıkladı

Beşiktaş karşılaşması öncesi konuşan Murat Sancak "Ben 2 tane maçımı deplasmanda oynayamam. Kendi sahamızda oynarız. Milli takıma stadımı şu an veremem" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Murat Sancak Milli Takım'a neden stat vermediğini açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig'de erteleme maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"SİZ BAŞKA YERDE OYNARSINIZ"
Milli maçın stadının değişmesi hakkında konuşan Murat Sancak, "Adana'da stadın çimleri kötü, maalesef çimlerde hastalık var. Bana 'Beşiktaş ve Alanyaspor maçlarını başka yere alsak, milli takımı Adana'da oynatsak ne dersin' diye sordular. 'Kusura bakmayın. Ben 2 tane maçımı deplasmanda oynayamam. Kendi sahamızda oynarız. Milli takıma stadımı şu an veremem. Siz başka yerde oynarsınız.' dedim." açıklamasını yaptı.

"ÜÇ TANE İĞNEYLE ÇIKTI"
Takımın durumu hakkında da bilgi veren Murat Sancak, "Kasımpaşa maçından önce Yusuf Sarı'nın topuğunda sakatlığı vardı. Üç tane iğneyle sahaya çıktı. 10 kişi kalınca da oyundan ilk çıkan doğal olarak Yusuf Sarı oldu. Hoca, orada doğrusunu yaptı çünkü bir sonraki maç Beşiktaş maçı." şeklinde konuştu.

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