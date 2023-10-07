Murat Sancak: Yusuf Sarı’yı tedavi için Fransa’ya göndereceğiz

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Murat Sancak: Yusuf Sarı’yı tedavi için Fransa’ya göndereceğiz

Adana Demirspor’un Trabzonspor’u 1-0 yenmesinin ardından stat çıkışı kulüp başkanı Murat Sancak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sancak, ”Bizim için de stresli bir maçtı. Çünkü seriyi devam ettirebilmek için zorlu bir rakip Trabzonspor. Bakmayın alt sıralarda olabilir ama çok iyi bir ekibi, çok iyi futbolcuları var. Ama bizim futbolcularımız da fena değil. İyi mücadele oldu. Yer yer biz iyi oynadık, yer yer onlar iyi oynadı. Biraz da stresli oldu ama galip gelen biz olduk, çok mutluyuz. Beşiktaş’tan, Alanyaspor’dan sonra Trabzonspor’u da yenerek devam etmek önemli. İşte şimdi milli takım arası var. Takım da biraz dinlensin. Hazır olmayanlar da hazır olur inşallah bu arada. Yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yusuf’u tedavi için Fransa’ya göndereceğiz”

Sancak, ”Yusuf Sarı, şimdi adalesinde sorun var. Onu bu akşam Fransa’ya göndereceğiz. Orada mahir bir doktor var, inşallah tedavi edip, milli takıma yetiştireceğiz onu da. Biraz masraflı olacak ama yapacak bir şey yok. Aslında alması gereken oyuncular da bunlar. Önemli olan milli takımın kalan maçlarında galip gelip en azından finallere gitmek. Bizim açımızdan çok önemli olacak. Hatta bizim tercümanı da istediler, kaleci hocasını da istediler. Dedim ’kimi istiyorsanız alabilirsiniz takımın hepsini alabilirsiniz’” şeklinde konuştu.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
TIR’ın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1'i çocuk 5 yaralı Yaşam
TIR’ın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1'i çocuk 5 yaralı
Erdoğan'dan üst düzey bürokraside birçok atama. Resmi Gazete’te yayımlandı Gündem
Erdoğan'dan üst düzey bürokraside birçok atama. Resmi Gazete’te yayımlandı
Senegal'de hükümet feshedildi Dünya
Senegal'de hükümet feshedildi
Bestekar İlhan Sezer'den muhteşem albüm Yaşam
Bestekar İlhan Sezer'den muhteşem albüm
Seyir halindeki trende yangın çıktı Yaşam
Seyir halindeki trende yangın çıktı
Erdek'te tarihi eser operasyonu: 3 bin 882 sikke ele geçirildi, 3 gözaltı Yaşam
Erdek'te tarihi eser operasyonu: 3 bin 882 sikke ele geçirildi, 3 gözaltı