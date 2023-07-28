Murat Sancak'tan flaş Onyekuru açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cluj-Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Murat Sancak'tan flaş Onyekuru açıklaması

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak maçın ardından yaptığı açıklamada, Adana'daki karşılaşmada turu geçeceklerine inandığını söyledi.

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Murat Sancak, Adana Demirspor'un tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıktığını belirtti.

İlk maç nedeniyle takımda biraz acemilik olduğunu ancak buna karşın arzulu ve istekli oynadıklarını söyleyen Sancak, "Erken yediğimiz gol hesapları bozdu ama çocuklar sağ olsun çabuk toparladı. Galibiyeti kaçırdık. Bu işi Adana'da bitireceğiz. 5 tane net pozisyonumuz vardı. 1-0 mağlup durumdayken Belhanda'nın, Yusuf Sarı'nın pozisyonları vardı. Gerçi rakibin de 1-2 net pozisyonu vardı ama bütün hepsi gol olsaydı da biz galip gelirdik. Ama maç berabere bitti." ifadelerini kullandı.

Adana'da oynanacak rövanş maçının zor olacağını, Avrupa'da kolay mücadelenin olmadığını vurgulayan Sancak, "Maçlar zor geçiyor. Bugün ilk golde seken top şanslı bir şekilde gol oldu. Hakem de evlere şenlikti, takdir haklarını onlara kullandı. Böyle bir şey yok. Bize yapılan faulleri onlara verdi, korneri bile görmedi. Penaltı pozisyonu biraz tartışılır. Ben de olsam belki vermeyebilirdim. Ama biraz eyyamcılık yaptı." diye konuştu.

Takımdan ayrılacağı gündemde olan Onyekuru hakkında da açıklamalarda bulunan Murat Sancak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onyekuru büyük bir ihtimalle bizimle olmayacak. Bugün son bir teklif gelecek, ona göre değerlendireceğiz. Büyük ihtimalle gidecek. Zaten şu anda ihtiyacımız yok. Akintola, Yusuf Sarı, Nani, Yusuf Erdoğan var. Eksiğimiz yok. Ama buna rağmen iyi bir oyuncu bulursak, kafamızda bir isim var, şartlarımıza uyarsa onu değerlendireceğiz."
(AA)

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