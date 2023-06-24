Murat Ülker F.Bahçe'ye ne kadar para verdiğini açıkladı. Duyanların ağzı açık kaldı

Adı Fenerbahçe'nin başkan adaylığı için geçen iş adamı Murat Ülker, sarı lacivertli kulübe şimdiye kadar ne kadar para verdiğini açıkladı.

Murat Ülker F.Bahçe'ye ne kadar para verdiğini açıkladı. Duyanların ağzı açık kaldı

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla gündeme gelen iş adamı Murat Ülker, katıldığı bir programda çarpıcı ifadeler kullandı.

Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Olsa memnuniyetle desteklerim. Murat Ülker dostumdur. Ayda bir yemek yeriz. Kendisi iyi ve büyük bir Fenerbahçeli. Onun başkan olmasını çok isterim. Çok katkıları olur. Murat Bey'e başkanlık çok yakışır. Bu onun verebileceği karar. Bu kararı verirse, bütün gücümle desteklerim. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin ayakta kalması için çok büyük destek verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Ama yaptıkların desteğin bilinmemesini istediler" demişti.

Ülker, katıldığı bir YouTube kanalında başkan adayı olmayacağını söylerken, "Kulübe ne kadar para verdiniz?" sorusuna da şu cevabı verdi:

"Yarım milyar dolar verdim. Fenerbahçe bunları hak ediyor."

Ülker daha sonra da "Fenerbahçe'ye başkan aramıyorlar, var başkanı. O işi, anlayan kişilerin yapması gerekir. Futbol hakkındaki benim düşüncemi sorarsanız, ben futbolu biraz yavaş buluyorum. Basketbol gibi biraz hızlanması lazım" dedi.

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