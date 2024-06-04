Murat Ülker yıktı geçti

8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Olağan Genel Kurul'da Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak.

Aziz Yıldırım'ın vaadi olan Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Ali Koç'un bir adım öne geçtiği ifade edilirken ortalık iyice kızıştı.

Seçime Ali Koç'un listesinden giren ve seçilmeleri halinde yönetimde yer alacak olan Acun Ilıcalı tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

"ALİ KOÇ'U DESTEKLİYOR"

Burada Aziz Yıldırım'ı sert eleştiren Acun Ilıcalı ilginç de bir Murat Ülker açıklaması yaptı.

Murat Ülker'in kendilerini desteklediğini söyleyen Ilıcalı, "İnsanlar şunu çok merak ediyor Sevgili Murat Ülker nerede diye. Murat Ülker bu işte Ali Koç’u tam anlamıyla destekliyor. O kadar destekliyor ki Sevgili Özgür Murat Ülker için çok önemli bir isim, o ismi vermesi demek ‘Ben oradayım çocuklar’ demek" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ LEHİNE DENGELER YIKILDI

Ilıcalı'nın bu açıklamalarına Murat Ülker'den yalanlama gelmemesi üzerine taraftarlar açıklamaları doğru kabul ederken üyeler arasıdna dengeler iyice Ali Koç'un lehine bozuldu.