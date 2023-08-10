Murat Ülker'e foto-montaj yapıp yapıp yaydılar. Murat Ülker çirkin görüntüye cevap verdi

İş insanı Murat Ülker'in ismi bir tıklama tuzağına karıştı. Montajlanmış bir fotoğrafla Murat Ülker'i FETÖ operasyonunda gözaltına alınmış gibi yaptılar. Ülker sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Takipçilerim keriz değildir, bunlara inanmaz diye düşünüyorum" dedi.

Murat Ülker'e foto-montaj yapıp yapıp yaydılar. Murat Ülker çirkin görüntüye cevap verdi

İş insanı Murat Ülker ile ilgili bir haberde FETÖ operasyonuyla gözaltına alındığı ve kariyerinin sona erdiği yalanı sosyal medyada hızla yayıldı.

Yapılan yalan haberin incelenmesinin sonucunda haberin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

İddialı başlıkla paylaşılan görselde Ülker'in montajlanmış bir fotoğrafı yer alıyordu. Fotoğrafın orijinali, 2018 yılında Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonuyla ilgili Anadolu Ajansı kaynaklı bir habere aitti ve Ülker'in kafası montajlanmıştı.

Görselin yayıldığı internet sitesine dikkatlice bakıldığında ise birçok şüphe çeken detayla karşılaşıldı. Örneğin, sitenin "AKŞAM" yazısı taşıyan kısmının aslında Akşam gazetesine ait olmadığı ve sitenin dolandırıcılar tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı.

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Konuya ilişkin açıklama yapan Murat Ülker, bu tür tıklama tuzağına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, takipçilerinin böyle sahte içeriklere inanmayacağına dair güvenini ifade etti. Ayrıca, doğrulama sitelerinin ve güvenilir haber kaynaklarının kullanımının önemini vurguladı.

"KERİZ SİLKELEMEK İSTEYENLERE DİKKAT"

Sosyal medya hesabından hakkındaki yalan içerikle ilgili "Keriz silkelemek isteyenlere dikkat" başlığıyla açıklama yapan Ülker şunları söyledi:

"Dijitalde hepimizin iletişimde olabilmesi, paylaşımların yayılım gücü iyi güzel de bir de madalyonun öteki yüzü var… Dolandırıcılar şimdilerde oldukça kötü fotoşoplarla, aslı astarı olmayan sahte paylaşımlarla, hayatımda hiç yapmadığım güya yapılmış röportajlarla keriz silkelemeye çalışıyorlar. Takipçilerim keriz değildir, bunlara inanmaz diye düşünüyorum ama yeri gelmişken de bir uyarayım dedim.

Gerçek olmadığı çok aşikar ama ne olur ne olmaz, boşluğunuza denk gelir eder, sakın tıklayıp paranızı kaptırmayın, dikkat edin!

Yeni nesil dijital dünyanın da olayı bu demek ki, hırsız kuyuya taş atıyor… Neyse ben de bu vesileyle teyit sitelerini öğrendim. Detaylıca açıklamışlar..."

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