Muratlı'da otomobil - motosiklet kazası: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muratlı'da otomobil - motosiklet kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ara yoldan ana güzergaha çıkmak isteyen Cesur U. idaresindeki motosiklete ana yoldan ara yola dönmek isteyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan ve takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Emniyet ekipleri ise kaza mahallinde inceleme başlattı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Muratlı'da otomobil - motosiklet kazası: 1 yaralı

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