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Monte Carlo'da Murray sürprizi

Monte Carlo Tenis Turnuvası'nda ikinci gün maçları tamamlanırken turnuvanın sürprizi gerçekleşti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 14:22
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Murray erken havlu attı

Monte Carlo'da Murray sürprizi
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Wawrinka tur atladı, Murray ise erken veda etti.

Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'nın ikinci gününde eski şampiyon Stan Wawrinka, Taloon Greekspor ile karşılaştı.

Wawrinka, zaman zaman zorlandığı mücadeleyi 5-7, 6-3, 6-4'lük setlerle kazanmayı başardı.

İsviçreli tenisçi, ikinci turda Taylor Fritz'in rakibi oldu.

Andy Murray ise, Alex De Minaur ile karşı karşıya geldi. De Minaur, güçlü rakibini 6-1 ve 6-3 ile saf dışı bıraktı.

De Minaur, ikinci turda elemelerden gelen rakibi, Jan Lennard Struff ile karşılaşacak.

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