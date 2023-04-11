Monte Carlo'da Murray sürprizi

Wawrinka tur atladı, Murray ise erken veda etti.

Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'nın ikinci gününde eski şampiyon Stan Wawrinka, Taloon Greekspor ile karşılaştı.

Wawrinka, zaman zaman zorlandığı mücadeleyi 5-7, 6-3, 6-4'lük setlerle kazanmayı başardı.

İsviçreli tenisçi, ikinci turda Taylor Fritz'in rakibi oldu.

Andy Murray ise, Alex De Minaur ile karşı karşıya geldi. De Minaur, güçlü rakibini 6-1 ve 6-3 ile saf dışı bıraktı.

De Minaur, ikinci turda elemelerden gelen rakibi, Jan Lennard Struff ile karşılaşacak.