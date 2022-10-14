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Muş Merkez’de icradan satılık arsa

T.C. Muş İcra Dairesi tarafından Muş Merkez'de 591 m² arsa icradan satılacak.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:33
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Muş Merkez’de icradan satılık arsa

Muş Merkez’de icradan satılık arsa
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muş İl, Merkez İlçe, KÜLTÜR Mahalle/Köy, İSTASYON CAD. Mevkii, 50 Ada, 36 Parsel, Satışa konu taşınmaz tapu kaydında arsa vasfında olup, dosya konusu parsel "Konut Alanı, Bitişik Nizam, 6 Kat" yapılaşma koşullarına sahiptir. Mevcut durumda parsel üzerinde, mesken kullanımlı, yaklaşık 22-26 yıllık ve zemin+ 1 normal kattan ibaret olmak üzere toplam 2 katlı betonarme karkas tarzda inşa edilmiş 1 adet bina mevcuttur. Binanın her bir katında1'er adet daire bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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