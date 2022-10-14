Muş Merkez’de icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muş İl, Merkez İlçe, KÜLTÜR Mahalle/Köy, İSTASYON CAD. Mevkii, 50 Ada, 36 Parsel, Satışa konu taşınmaz tapu kaydında arsa vasfında olup, dosya konusu parsel "Konut Alanı, Bitişik Nizam, 6 Kat" yapılaşma koşullarına sahiptir. Mevcut durumda parsel üzerinde, mesken kullanımlı, yaklaşık 22-26 yıllık ve zemin+ 1 normal kattan ibaret olmak üzere toplam 2 katlı betonarme karkas tarzda inşa edilmiş 1 adet bina mevcuttur. Binanın her bir katında1'er adet daire bulunmaktadır.

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