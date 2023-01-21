﻿Muş Merkez’de icradan satılık tarla

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Muş ili Merkez İlçe Çatbaşı ( Muğakom ) Köyü 214 Ada 6 Parselde kain, 20.695,38 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı tam hissesidir. MEVCUT DURUMU : Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yada ağaç bulunmamaktadır. etrafı kendisiyle aynı özellikte parseller ile çevrilidir. çatbaşı köyünden kumluca köyüne giden köy yolu üzerinden gidildiğinde yoldan yaklaşık 300 mt sağ kolda güney cephede bulunmaktadır. çatbaşı köy merkezine kuşuçuşu yaklaşık 300 mt ve muş merkezine kuşuçuşu yaklaşık 9 km mesafededir. parsel hafif eğimli bir arazi durumundadır. taşınmazın güneyinde dere yatağı bulunmaktadır sulu tarım arazisi özelliğindedir. üzerinde herhangi bir ekim yapılmadığı görülmüştür. İMAR DURUMU : İmar planı sınırı dışındadır.

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