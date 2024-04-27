Cemal Enginyurt'tan Ali Erbaş'a Cübbeli Ahmet'li gönderme

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Cemal Enginyurt'tan Ali Erbaş'a Cübbeli Ahmet'li gönderme
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayınında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a göndermede bulundu.

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, SZC TV canlı yayınına katıldı.

Cemal Enginyurt, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Erbaş'ın Arapça bilmediği iddiaları üzerine göndermede bulundu.

Enginyurt, "Ne demişti Cübbeli Ahmet? Arapça bilmeyen Cennete giremez. Ali Erbaş, bu gidişle Cenneti göremeyeceksin gibi" ifadelerini kullandı.

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ARAPÇA SORUYA TERCÜME İSTEMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyaretine eşlik etmiş, Erbaş, bir muhabirin Arapça sorusunu anlayamamış ve Türkçe tercüme istemişti. Bu olaydan sonra Erbaş'ın Arapça bilmediği öne sürülmüştü.

ÖZGEÇMİŞİNE GÖRE ARAPÇA BİLİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde ise Erbaş’ın iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği ifade ediliyor.

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