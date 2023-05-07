Türk Dil Kurumu TDK kelimelerin doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak kabul ediliyor. Buna göre müşahitin ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, müşahit ne demek? Türk Dil Kurumu’na göre müşahitin anlamı nedir?

MÜŞAHİT NEDİR?

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir.

Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı “Müşahit Görev Belgesi”ne sahip olmaları gerekir.

TÜRK DİL KURUMU’NA GÖRE MÜŞAHİT NE DEMEK?

Müşahit kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Müşahit, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Müşahit kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Gözlemci