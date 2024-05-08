Araplar harekete geçti. Sadettin Saran'ın planı bozuldu

Süper Lig’de sezonun sonuna doğru gelinirken gözler Haziran ayında Fenerbahçe’de yapılacak olan başkanlık seçimine çevrildi.

Şuanda mevcut tek başkan adayı konumunda yer alan Sadettin Saran yeni sezon için planlarını yapmaya başladı.

SADETTİN SARAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Seçilmesi halinde ilk olarak teknik ekipte değişikliğe gitmesi beklenen Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yapılan görüşmenin ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe camiasını büyük bir heyecan kaplarken flaş bir iddia da ortaya çıktı.

ARAPLAR HAREKETE GEÇTİ

Fransız basınında çıkan haberlere göre dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Aramco’nun sahibi olduğu Al-Qadsiah Mourinho için harekete geçti.

Roma'dan ayrıldığı sırada geleceği hakkında konuşan Mourinho yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'da teknik direktörlük yapmaya sıcak baktığını belirtmişti.