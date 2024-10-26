Müsavat Dervişoğlu: Öcalan tıkıldığı delikten çıkamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü TV’de İpek Özbey’in sorularını yanıtladı. Türkiye gündeminin değerlendirildiği röportajda Dervişoğlu, önemli açıklamalar yaptı.

'KİMSE SİYASİ MANEVRA YAPMASIN'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik olarak söylemiş olduğu sözleri değerlendiren Dervişoğlu, ‘Öcalan, Keçiören’de mi oturuyor, Çankaya’da mı oturuyor Öcalan İmralı’da... Öcalan tıkıldığı delikten çıkamaz’ dedi.

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Dervişoğlu konuşmasında "Abdullah Öcalan gelsin TBMM'de gelsin konuşsun" demek zihnin arkasına birtakım mesajlar atarak onun serbest bırakılmasını zihinlerde meşrulaştırmak düşüncesinden ibarettir" dedi.

Dervişoğlu, ‘kimse bunun alt yapısını oluşturmak için siyasi manevra yapmasın’ dedi.

'CESETLERİMİZİ ÇİĞNEDEMEN ONU YAPAMAZLAR'

Dervişoğlu, ‘Terörle müzakere değil mücadele edilir’ diyen Dervişoğlu, İpek Özbey’in sorduğu ‘eğer olursa Öcalan Meclis'e gelirse’ şeklindeki soruya ise 'TBMM’de mi? Cesetlerimizi çiğnemeden onu yapamazlar! Bir kişiyi kurtarırlar ama kaç kişiyi kaybedeler’ diyerek cevap verdi.

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Öte yandan Devlet Bahçeli ile Müsavat Dervişoğlu arasındaki 'urgan' polemiği ile ilgili olarak da Dervişoğlu, Devlet Bahçeli her baktığında İYİ Parti'yi hatırlar inşallah. İYİ Parti'nin temsil ettiği değerleri de hatırlar; İYİ Parti'nin Genel Başkanının unutamadığı geçmişini de aklından çıkarmaz diye umut ediyorum" dedi.