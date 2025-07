Müsavat Dervişoğlu'ndan binlerce kuruluşa mektup! İş birliğine davet etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sanayi, ticaret, esnaf ve çiftçilerin Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına bir mektup gönderdi.

Mektupta, İYİ Partinin ekonomi dünyasının sorunlarının ‘Ortak akıl’ ile çözüm üretilmesi gerektiği ve iş birliği çağrısı yer aldı.

Ziraat Odaları, Tarım Satış Kooperatif Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları il ve ilçe başkanlarına toplamda 4 bin 154 adet mektup gönderildi.

"ÜLKEMİZİN GERÇEK GÜNDEMİ"

Mektuplarda, “Hepimiz yasayarak görüyoruz ki, ülkemizin gerçek gündemi; hayat pahalılığı, işsizlik, artan maliyetler ve derinleşen yoksulluk ve adaletsizlikler, yolsuzluklar, bir türlü ülkemizin ihtiyaçlarına uygun hale getirilemeyen eğitim sistemi ve bu gibi ağır ekonomik ve sosyal sorunlardır. Milletçe yasamakta olduğumuz bu ağır tabloya rağmen tacirimiz, sanayicimiz, esnaf ve sanatkârımız, çiftçimiz; bir taraftan yaşam mücadelesi verirken, ayni zamanda da Türkiye'nin üretim gücünü ve toplumsal dayanışmasını ayakta tutmak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır" denildi.

“TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIYABİLİRİZ”

Ziraat Odalarına gönderilen mektupta, “Hepimizin ortak hedefi, adil bir kamu düzeni sağlayarak güçlü bir Türkiye ekonomisi inşa etmektir. Bu doğrultuda, İYİ Parti olarak; adaletin hâkim olduğu, vergi adaletinin sağlandığı, emeğin hakkının verildiği ve teşebbüs hürriyetinin güvence altına alındığı bir Türkiye için çalışıyoruz Çiftçimizi ithalat lobilerine karşı korurken, yasal hakkı olan GSYİH yüzde 1 payı eksiksiz olarak vererek, tarımsal üretimi destekleyeceğiz. Türkiye ekonomisini ayağa kaldırmak için gereken gücün ve iradenin sizlerde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde sizlerle daha sık bir araya gelmek, görüş ve önerilerinizi doğrudan dinlemek ve birlikte çözümler üretmek istiyoruz. Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa etmek için sizleri daha aktif bir iş birliğine davet ediyorum. Ekonomimizin lokomotifi olan siz değerli çiftçilerimizle el ele vererek Türkiye'yi daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh yarınlara taşıyabiliriz” ifadelerine yer verildi.

“DAHA AKTİF BİR İŞ BİRLİĞİNE DAVET EDİYORUM”

Tarım Satış Kooperatif Birliği Başkanlarına gönderilen mektupta, “Türkiye'nin dört bir yanında üretimin, ticaretin ve emeğin gücünü temsil eden siz değerli üreticilerimiz ve tacirlerimize en içten selamlarımı sunuyorum. Türkiye'yi ortak akılla ve istişare kültürüyle yönetmeye talibiz. Sizlerin bilgi birikimi, sahadaki tecrübeleriniz ve yerel ekonomiye dair öngörüleriniz, ülkemizin geleceği için hayati öneme sahiptir. Türkiye ekonomisini ayağa kaldırmak için gereken gücün ve iradenin sizlerde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde sizlerle daha sik bir araya gelmek, görüş ve önerilerinizi doğrudan dinlemek ve birlikte çözümler üretmek istiyoruz. Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa etmek için sizleri daha aktif bir is birliğine davet ediyorum. Ekonomimizin lokomotifi olan siz değerli sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkâr ve çiftçilerimizle el ele vererek Türkiye'yi daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh yarınlara taşıyabiliriz” denildi.

“YEREL VE BÖLGESEL ÜSTÜNLÜKLERİ DESTEKLEMEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarına gönderilen mektupta, "Türkiye'nin dört bir yanında üretimin, ticaretin ve emeğin gücünü temsil eden siz değerli tacir ve sanayicilerimize en içten selamlarımı sunuyorum... Türkiye'nin her bölgesinin sanayi ve ticaret alanındaki potansiyelini artırmak için yerel ve bölgesel üstünlükleri desteklemeye büyük önem veriyoruz. Bölgesel kalkınma hamleleriyle sektör bazlı teşvik politikalarını hayata geçirerek, her bölgenin kendi dinamiklerine uygun çözümler üreteceğiz. İYİ Parti olarak, bu vizyonu hayata geçirecek liyakatli kadrolara, tecrübeye ve kararlılığa sahibiz. Türkiye'yi ortak akılla ve istişare kültürüyle yönetmeye talibiz. Sizlerin bilgi birikimi, sahadaki tecrübeleriniz ve yerel ekonomiye dair öngörüleriniz, ülkemizin geleceği için hayati öneme sahiptir. Türkiye ekonomisini ayağa kaldırmak için gereken gücün ve iradenin sizlerde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde sizlerle daha sik bir araya gelmek, görüş ve önerilerinizi doğrudan dinlemek ve birlikte çözümler üretmek istiyoruz. Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa etmek için sizleri daha aktif bir is birliğine davet ediyorum. Ekonomimizin lokomotifi olan siz değerli tacir ve sanayicilerimizle el ele vererek Türkiye'yi daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh yarınlara taşıyabiliriz. Katkılarınız ve desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadeleri kullanıldı.

“HER BÖLGENİN KENDİ DİNAMİKLERİNE UYGUN ÇÖZÜMLER ÜRETECEĞİZ”

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları başkanlarına gönderdiği mektupta ise; "Türkiye'yi ortak akılla ve istişare kültürüyle yönetmeye talibiz. Sizlerin bilgi birikimi, sahadaki tecrübeleriniz ve yerel ekonomiye dair öngörüleriniz, ülkemizin geleceği için hayati öneme sahiptir. Türkiye ekonomisini ayağa kaldırmak için gereken gücün ve iradenin sizlerde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde sizlerle daha sik bir araya gelmek, görüş ve önerilerinizi doğrudan dinlemek ve birlikte çözümler üretmek istiyoruz. Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa etmek için sizleri daha aktif bir iş birliğine davet ediyorum" denildi.

İYİ Parti süreç karşıtı mitinglere başlıyor. İlk adres belli oldu

Bahçeli'ye Diyarbakır'dan cevap verdi: Türk'ün, Kürt'ün Alevi'nin, Sünni'nin kardeşliğini savunacağız