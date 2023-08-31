Müslüman Hristiyan Yahudi'nin birlikte yattığı mezarlık

Mersin Şehir Mezarlığı ve Datça’daki İskele Mezarlığı hoşgörünün en güzel örneğine ev sahipliği yapıyor. Yan yana bulunan Müslüman, Hristiyan ve Musevi mezarları hoşgörünün en güzel örneğini sergiliyor.

Müslüman Hristiyan Yahudi'nin birlikte yattığı mezarlık

Editör : Ersoy Özdem

Mersin’in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’ndeki Mersin Şehir Mezarlığı, yapısı itibariyle günümüzde birçok belgesele, kitaba konu oldu.

screenshot-8.png

Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mersin’de 1938 yılında dönemin Belediye Başkanı Mithat Toroğlu, belediye meclisinden aldığı kararla, kent içinde dağınık olan mezarları bir araya toplatması ile başlayan serüven bugün 380 dönüm alana sahip olması ile dikkat çekiyor.

screenshot-11.png

100 bine yakın define ev sahipliği yapan mezarlıkta Müslüman, Hristiyan, Musevi ve Yahudiler bir arada toprağa veriliyor.

screenshot-12.png

Muğla’nın Datça ilçesindeki İskele Mezarlığı da aynı hoşgörüye ev sahipliği yapıyor.

İskele Mezarlığı’nda da her dinden insan yan yana defnediliyor.

screenshot-13.png

screenshot-9.png

Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
X’te şimdi de beğeni animasyonu değişiyor Teknoloji - Otomotiv
X’te şimdi de beğeni animasyonu değişiyor
Yalı Çapkını oyuncusu acı haberi sosyal medyadan duyurdu Magazin
Yalı Çapkını oyuncusu acı haberi sosyal medyadan duyurdu
Yüksekova'da sel sonrası hasar tespiti Güncel
Yüksekova'da sel sonrası hasar tespiti
Koca ilçe hastanelik oldu. Salgın hastalık alarmı Sağlık
Koca ilçe hastanelik oldu. Salgın hastalık alarmı
Galatasaray’da torpil skandalı ortaya çıktı. Ayhan Akman taktik değiştirtti Spor
Galatasaray’da torpil skandalı ortaya çıktı. Ayhan Akman taktik değiştirtti
Çin’in haritası kriz çıkardı: Ülkeler birbirine girdi Dünya
Çin’in haritası kriz çıkardı: Ülkeler birbirine girdi
Güldür Güldür Mesut dünya evine girdi. Düğün töreninde duygusal anlar yaşandı Kültür Sanat
Güldür Güldür Mesut dünya evine girdi. Düğün töreninde duygusal anlar yaşandı