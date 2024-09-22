'Müslümanlar seyahat edemeyecek'. Trump seçim vaadini açıkladı

ABD’de başkanlık seçimlerine 44 gün kala miting alanlarında adayların vaat yarışı da devam ediyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Washington'da antisemitizmle mücadele konulu bir etkinlikte seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yahudi seçmenleri kendisi için oy kullanmaya ikna etmeye çalışan Trump, yeniden başkan seçilmesi halinde ilk başkanlık dönemindeki "Müslümanlara yönelik seyahat yasağını" geri getireceğini açıkladı.

"SINIRLARIMIZI KAPATACAĞIZ"

"Aramızdaki yabancı Cihat sempatizanlarını ve Hamas destekçilerini sınırdışı edeceğiz” diyen Trump, “Onları ülkemizden çıkaracağız. Gazze gibi işgal altındaki bölgelerden mültecilerin yerleştirilmesini yasaklayacağım ve sınırlarımızı kapatacağız” diyerek Yahudi seçmenlere söz verdi.

NE OLMUŞTU?

2017’nin Ocak ayında uygulamaya koyulan seyahat yasağı, bazı yabancıların ABD'ye girişini sınırlandırmıştı. Karardan etkilenenlerin büyük çoğunluğu Müslüman nüfuslu ülkeler olduğu için bu yasak, Trump'ın yanı sıra destekçileri ve muhalifleri tarafından da "Müslüman yasağı" olarak değerlendirilmişti. 2021 yılının Ocak ayında göreve gelişinden sonra mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın attığı ilk adımlardan biri seyahat yasağını geri çekmek olmuştu. Trump, perşembe günü gerçekleştirdiği konuşmada, yasak kapsamına giren İran, Yemen, Irak, Libya, Suriye ve Sudan gibi ülkeleri, "dünyanın çok vahşi, şiddet dolu bölgeleri" olarak değerlendirdi.